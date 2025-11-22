Home > खेल > IPL 2026 Mini Auction: KKR के राडार पर रहेंगे 5-5 तूफानी खिलाड़ी, चौथी बार जिताएंगे किंग खान को ट्रॉफी!

IPL 2026 Mini Auction: KKR के राडार पर रहेंगे 5-5 तूफानी खिलाड़ी, चौथी बार जिताएंगे किंग खान को ट्रॉफी!

KKR Squad for IPL 2026: केकेआर ने अपने सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को तो रिलीज़ किया ही. इसके साथ ही साथ किंग खान की टीम ने आंद्रे रसेल से अपना 11 साल पुराना नाता भी तोड़ दिया. ऐसे में अब कौन से हैं वो तूफानी खिलाड़ी जिन पर टिकी है KKR की नज़र?

By: Pradeep Kumar | Last Updated: November 22, 2025 5:49:05 PM IST

KKR_RETAIN PLAYER LIST_RELEASED PLAYER LIST
KKR_RETAIN PLAYER LIST_RELEASED PLAYER LIST


KKR Target Players For IPL 2026: 3-3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले सभी को हैरान कर दिया. केकेआर ने अपने सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को तो रिलीज़ किया ही. इसके साथ ही साथ किंग खान की टीम ने आंद्रे रसेल से अपना 11 साल पुराना नाता भी तोड़ दिया. तो ऐसे में IPL के ऑक्शन में KKR की नज़र कई बड़े खिलाड़ियों पर रहने वाली है. ऐसे में वो कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे जो आईपीएल की नीलामी में केकेआर के निशाने पर रहने वाले हैं. KKR की टीम का प्रदर्शन पिछले सीज़न में काफी ज़्यादा निराशाजनक रहा था. IPL 2024 की चैंपियन ये टीम पिछले सीजन में 8वें नंबर पर रही थी. तो ऐसे में अब शाहरुख खान की ये टीम अगले सीजन से पहले अपने खेमे में कई बड़े बदलाव करना चाहती है. इसी वजह से KKR की नज़र कुछ तूफानी खिलाड़ी पर टिकी है.

KKR के रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट 

वेंकटेश अय्यर, एनरिक नॉर्किया, क्विंटन डी कॉक, स्पेंसर जॉनसन, मोईन अली, रहमानुल्लाह गुरबाज़, आंद्रे रसेल, लवनीथ सिसोदिया, चेतन सकरिया.

KKR के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट 

अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, उमरान मलिक.   

क्या है KKR की टीम की जरुरत?

केकेआर की टीम ने आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाडि़यों को रिलीज़ किया है. ऐसे में केकेआर की टीम को आईपीएल की नीलामी में ऑलराउंडर्स की जरुरत तो रहने ही वाली है. इसके अलावा केकेआर ने क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज़ और लवनीथ सिसोदिया जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज़ों को भी रिलीज़ किया है. ऐसे में किंग खान की टीम को विकेटकीपर्स की जरुरत भी हैं. वहीं इस टीम ने  एनरिक नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन जैसे तेज़ गेंदबाज़ों को भी रिलीज किया है तो केकेआर की टीम को इनकी भरपाई भी करनी होगी.

जैमी स्मिथ- Jamie Smith

KKR की टीम को विकेटकीपर बल्लेबाज़ों की जरुरत है. जो तेज़-तर्रार बल्लेबाज़ी कर सके और टीम को तूफानी शुरुआत दिला सके. ऐसे में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज़ कोलकाता की टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. जैमी स्मिथ तूफानी बल्लेबाज़ी के साथ-साथ शानदार विकेटकीपिंग के लिए भी जाने जाते हैं.
 
जॉनी बेयरस्टो- Jonny Bairstow

केकेआर के लिए जॉनी बेयरस्टो की एक अच्छा हो सकते हैं. जॉनी बेयरस्टो पिछली बार की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो रिप्लेसमेंट प्लेयर को तौर पर मुंबई इंडियंस से जुड़े और उन्होंने अपने बल्ले का दमखम दिखाया. वैसे बेयरस्टो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स जैसी टीमों से खेलते हुए शतक भी लगा चुके हैं. ऐसे में ये खिलाड़ी आईपीएल के सेटअप को बड़ी अच्छी तरह से समझता है. ऐसे में ये खिलाड़ी केकेआर के लिए टॉप ऑर्डर तूफानी बल्लेबाज और दमदार विकेटकीपर की जरुरतों को अच्छी तरह से पूरी कर सकता है.

रचिन रवींद्र- Rachin Ravindra

किंग खान की टीम ने मोईन अली जैसे स्पिन ऑलराउंडर को रिलीज़ किया है. ऐसे में अब मोईन अली की जगह केकेआर की टीम रचिन रवींद्र पर भरोसा जता सकती है. रवींद्र इससे पहले दो सीजन तक CSK की टीम का हिस्सा रहे, लेकिन वहां पर वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए. ऐसे में अब केकेआर की टीम मोईन अली की भरपाई रचिन रवींद्र पर दांव लगाकर कर सकती है. रवींद्र दमदार बल्लेबाज़ी तो करते ही हैं, इसके साथ-साथ कोलकाता की पिच पर उनकी स्पिन गेंदबाज़ी भी विरोधी टीमों के होश उड़ा सकती है.
   
लियम लिविंगस्टन- Liam Livingstone

पिछले सीजन में इंग्लैंड का ये तूफानी ऑलराउंडर चैंपियन RCB का हिस्सा था, लेकिन अब RCB की टीम ने लियम लिविंगस्टन के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें रिलीज़ करने का फैसला किया है. हालांकि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में केकेआर की टीम लिविंगस्टन पर दांव खेल सकती है. क्योंकि ये खिलाड़ी कोलकाता की स्लो पिच पर अपनी गेंदबाज़ी के साथ-साथ अपनी तूफानी बल्लेबाज़ी से भी हल्ला मचा सकता है. लिविंगस्टन स्पिनर्स के खिलाफ बड़े-बडे़ शाट्स भी लगा सकते हैं और अपनी स्पिन गेंदबाज़ी से विकेट भी चटका सकते हैं. ऐसे में केकेआर की टीम इस खिलाड़ी पर दांव लगा सकती है.

ये भी पढ़ें-  IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल नीलामी में मचेगा कोहराम, जानिए 10 टीमों के पर्स में हैं कितने पैसे और कितने स्लॉट हैं बाकी?

आंद्रे रसेल- Andre Russsell  

KKR की टीम ने आंद्रे रसेल से अपना 11 साल पुराना रिश्ता तोड़ा और उन्हें रिलीज़ कर दिया. इस फैसले ने सभी को हैरान किया. रसेल IPL 2014 से लगातार KKR का हिस्सा थे और IPL 2025 मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइज़ी द्वारा रसेल को 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. पर फिर ऐसा क्या हो गया कि KKR ने एक झटके में रसेल से रिश्ता तोड़ लिया? अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक केकेआर ने आंद्रे रसेल को अपने बेडे़ में फिर से शामिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी है. हालांकि केकेआर की टीम रसेल को सस्ते में खरीदना चाहती है, लेकिन रसेल की डिमांड को देखते हुए ऐसा मुश्किल लग रहा है कि किंग खान की टीम अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी. लेकिन एक बात तो साफ है कि केकेआर की टीम को वेंकटेश अय्यर और रसेल को रिलीज़ करने के बाद एक तूफानी ऑलराउंडर की सख्त जरुरत है.

ये भी पढ़ें- IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल नीलामी में मचेगा कोहराम, जानिए 10 टीमों के पर्स में हैं कितने पैसे और कितने स्लॉट हैं बाकी?

Tags: CSKiplIPL 2026IPL 2026 Mini AuctionKKR Released player ListKKR Retained Player ListKKR SquadKKR target Player ListKolkata Knight RidersKolkata Knight Riders players 2026
IPL 2026 Mini Auction: KKR के राडार पर रहेंगे 5-5 तूफानी खिलाड़ी, चौथी बार जिताएंगे किंग खान को ट्रॉफी!

