IPL Auction 2026: इस बार भी विदेश में होगी आईपीएल की नीलामी, यहां जानें तारीख और वेन्यू

IPL 2026 MINI AUCTION DATE: आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है. 15 नवंबर वो तारीख है जब सभी टीमों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है. इसके साथ ही अब आईपीएल की ऑक्शन की डेट और वेन्यू भी सामने आ गई है. आईपीएल का अगला सीजन मार्च 2026 में शुरू होगा. इसके अलावा आईपीएल की मिनी ऑक्शन की भी डेट सामने आ गई है. 2026 आईपीएल नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी.

बता दें कि यह लगातार तीसरा साल होगा जब आईपीएल नीलामी विदेश में आयोजित की जा रही है. दुबई में 2024 की नीलामी पहली बार विदेश में आयोजित की गई थी. 2025 सीजन के लिए दो दिवसीय मेगा नीलामी नवंबर 2024 में जेद्दा में आयोजित की गई थी.

कैसा रहने वाला है इस बार का नीलामी प्रोसेस?

सभी छोटी नीलामी की तरह, 2026 संस्करण भी एक दिन की प्रक्रिया होगी. फ्रैंचाइज़ियों को सबसे पहले 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे IST तक उन खिलाड़ियों की सूची तैयार करनी होगी जिन्हें वे अपनी 2025 की टीम से रिलीज़ और रिटेन करना चाहते हैं. इसके बाद, उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए खिलाड़ियों का एक पंजीकृत पूल भेजा जाएगा. फिर आईपीएल द्वारा नीलामी पूल को अंतिम रूप देने के लिए उस लंबी सूची में से छंटनी की जाएगी.

2025 सीजन के बाद खुलने वाली ट्रेडिंग विंडो नीलामी से एक हफ़्ते पहले तक जारी रहेगी और फिर 2026 में आईपीएल शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक जारी रहेगी. ये 10 फ़्रैंचाइज़ी 2026 की नीलामी में खरीदे जाने वाले किसी भी खिलाड़ी का व्यापार नहीं कर सकतीं.

टीमों के बीच हुए अभी तक के बड़े ट्रेड

अब तक पांच टीमों के बीच चार ट्रेड हो चुके हैं. इसमें आईपीएल इतिहास का सबसे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ियों की अदला-बदली भी शामिल है, जिसमें पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने राजस्थान रॉयल्स से भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को खरीदा, जिन्होंने रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन की ऑलराउंडर जोड़ी को ट्रेड में शामिल किया है.

गुरुवार को, पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और शेरफेन रदरफोर्ड को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से क्रमशः 2 करोड़ रुपये और गुजरात टाइटन्स (जीटी) से 2.60 करोड़ रुपये में पूरी तरह से नकद सौदों में खरीदा. एक अलग ट्रेड में, एलएसजी ने मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर को उनके आधार मूल्य 30 लाख रुपये में खरीदा. आईपीएल 2026 के लिए संभावित समय 15 मार्च से 31 मई है.

