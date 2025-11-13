Home > खेल > IPL 2026 Trade: मुंबई इंडियंस का बड़ा धमाका! शार्दुल ठाकुर और रदरफोर्ड पर लुटाए करोड़ों रुपये

IPL 2026 Trade: मुंबई इंडियंस का बड़ा धमाका! शार्दुल ठाकुर और रदरफोर्ड पर लुटाए करोड़ों रुपये

IPL 2026 Trade: IPL 2026 रिटेंशन सीज़न से पहले मुंबई इंडियंस ने दो बड़े ट्रेड किए हैं. टीम ने शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से और शेरफेन रदरफोर्ड को गुजरात टाइटन्स से खरीदा है. दोनों के आने से मुंबई की टीम और मजबूत व संतुलित दिख रही है.

By: Shivani Singh | Last Updated: November 13, 2025 11:22:17 PM IST

IPL 2026 Trade: आईपीएल 2026 का रिटेंशन सीज़न शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस ने बड़ा धमाका कर दिया है. टीम ने ऐसे दो ऑलराउंडर्स को अपने खेमे में शामिल किया है, जिनकी मौजूदगी से बैलेंस और भी मजबूत हो जाएगा. एक तरफ अनुभवी भारतीय गेंदबाज़ हैं, तो दूसरी ओर कैरेबियाई पावर-हिटर लेकिन आखिर कौन हैं ये दो खिलाड़ी जिन पर मुंबई ने करोड़ों की बाज़ी लगाई है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी…

शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में ख़रीदा 

आईपीएल रिटेंशन सीज़न से पहले, मुंबई इंडियंस ने दो बड़े ट्रेड सौदे पूरे किए हैं. पाँच बार की चैंपियन टीम ने तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से ₹2 करोड़ (2 करोड़ रुपये) में खरीदा, जबकि वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड को गुजरात टाइटन्स से ₹2.6 करोड़ (2 करोड़ रुपये) में खरीदा.

मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को शार्दुल ठाकुर के ट्रेड की घोषणा करते हुए लिखा, “शार्दुल के आने से टीम में कौशल और संतुलन दोनों बढ़ेंगे. शार्दुल ने अब तक आईपीएल में 105 मैच खेले हैं, जिनमें 107 विकेट लिए हैं और 68 रन बनाए हैं, जो उनका सर्वोच्च स्कोर है.” आईपीएल ने रदरफोर्ड के साथ डील की भी घोषणा की. 

यह अनुभवी ऑलराउंडर मुंबई का स्थानीय खिलाड़ी है. वह अपनी तेज़ गेंदबाज़ी और आक्रामक बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं. उन्हें भारतीय टीम और मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट का व्यापक अनुभव है. उनके आने से मुंबई इंडियंस की गेंदबाज़ी और मज़बूत होगी और टीम का अनुभव बढ़ेगा.

34 वर्षीय शार्दुल ठाकुर पिछले साल हुई मेगा नीलामी में अनसोल्ड रहे थे. इसके बाद, उन्हें आईपीएल 2025 के लिए बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मोहसिन खान की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स ने ₹2 करोड़ (करीब 1.5 अरब डॉलर) में साइन किया. शार्दुल ठाकुर ने पिछले सीज़न में लखनऊ के लिए 10 मैच खेले थे. उन्होंने 13 विकेट लिए, जिसमें 34 रन देकर 4 विकेट भी शामिल थे.

