India Cricket Team: भारतीय टीम को मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेना नामंज़ूर, रिपोर्टस में बड़ा दावा

Asia Cup 2025: एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल में पहुंचने और टूर्नामेंट जीतने को लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी के साथ प्रेज़ेंटेशन मंच साझा न करने का फैसला किया है. इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को आयोजित होगा.

ACC चेयरमैन होने के नाते, नक़वी द्वारा एशिया कप ट्रॉफी सौंपे जाने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा होने पर भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी स्वीकार करने की संभावना कम है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, “यकीनी तौर से यह पता चला है कि अगर भारत 28 सितंबर को टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बनता है, तो खिलाड़ी नक़वी के साथ प्रेजेंटेशन मंच साझा नहीं करेंगे, जो ACC चीफ होने के नाते विजेता ट्रॉफी सौंपने वाले हैं.”

पाकिस्तान की मांग और धमकी

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार को एशिया कप ग्रुप ए मैच के टॉस के दौरान दोनों कप्तानों को हाथ न मिलाने के लिए कथित तौर पर कहने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के व्यवहार को लेकर ICC में शिकायत दर्ज कराई है. PCB चाहता है कि पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से रेफरी के पद से हटा दिया जाए.

राष्ट्रगान की जगह बजा ‘जलेबी बेबी’ गाना, पाकिस्तान का ऐसी घटनाओं से है पुराना कनेक्शन

नकवी ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “PCB ने मैच रेफरी द्वारा ICC कोड ऑफ कंडक्ट और क्रिकेट भावना से संबंधित मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) कानूनों के उल्लंघन करने के संबंध में ICC में शिकायत दर्ज कराई है. PCB ने एशिया कप से मैच रेफरी को तत्काल हटाने की मांग की है.” क्रिकबज के मुताबिक, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो PCB ने UAE के खिलाफ टूर्नामेंट के अपने अगले ग्रुप मैच से हटने की बात कही है.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में, टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के बाद, नकवी ने भारत की ओर इशारा करते हुए “खेल में राजनीति को घसीटने” का आरोप लगाया था.

नकवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, “आज खेल भावना की कमी देखकर बेहद निराशा हुई. खेल में राजनीति को घसीटना खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है. उम्मीद है कि आगे की जीत का जश्न सभी टीमें शालीनता से मनाएंगी.”