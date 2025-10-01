IND vs WI FIRST TEST PLAYING 11: पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 आई सामने आई, ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे मैदान पर तबाही!
INDIA vs WEST INDIES: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले मैच में भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल करते हुए नज़र आ सकते हैं. इन दोनों ने ही इंग्लैंड में भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में अहम किरदार निभाया था.

By: Pradeep Kumar | Published: October 1, 2025 9:13:46 AM IST

IND vs WI PLAYING 11: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत होनी है. इस सीरीज़ में आपको एक बार फिर से शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे. इसके अलावा वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उप-कप्तान की ज़िम्मेदारी रवींद्र जडेजा को सौंपी गई है. 2 मैचों की इस टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी ज़्यादा अहम है, ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी इस सीरीज़ में ज़्यादा से ज्यादा अंक हासिल करना चाहेगी. चलिए आपको बताते हैं कि अब इस सीरीज़ के पहले मैच के लिए कैसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11?

कौन होगा IN,कौन होगा OUT?

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले मैच में भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल करते हुए नज़र आ सकते हैं. इन दोनों ने ही इंग्लैंड में भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में अहम किरदार निभाया था. इसके बाद नंबर-3 पर आपको साईं सुदर्शन खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं. नंबर-4 की टीम बात करें तो कप्तान शुभमन गिल इस नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आएंगे, क्योंकि इसी नंबर पर बैटिंग करते हुए गिल ने इंग्लैंड में कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए थे.  ये तो बात हो गई टॉप -4 की. अब बात कर लेते हैं नंबर-5 की.

नंबर-5 पर आपको नितीश कुमार रेड्डी बल्लेबाज़ी करते हुए नज़र आ सकते हैं. नितीश शानदार बल्लेबाज़ी के साथ-साथ मिडियम पेस गेंदबाज़ी भी करते हैं। वैसे भी वो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक जड़ चुके हैं. नंबर-6 होगा जडेजा के नाम. नंबर-6 पर आपको उप-कप्तान और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा खेलते हुए नज़र आएंगे. नंबर-7 होगा आपको ध्रुर्व जुरेल बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं. 

कौन-कौन होगा गेंदबाज़?

भारतीय कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्लेइंग 11 चुनी जाएगी. ऐसे में टीम इंडिया 3-3 स्पिन ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतर सकती है. जैसे वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा. क्योंकि भारतीय कंडिशंस में स्पिन गेंदबाज़ों का ज़्यादा बोलबाला रहता है. वहीं तेज़ गेंदबाजों की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह के साथ आपको एक बार फिर से मैदान पर मोहम्मद सिराज नज़र आ सकते हैं. 

IND vs WI: पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, के एल राहुल, साईं सुदर्शन, शुभमन गिल,  नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर),अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज. 

