Chris Woakes Retirement: क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, 15 साल, 396 विकेट, और अनगिनत यादें
Chris Woakes Career: इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. चोटों से जूझते हुए भी वोक्स ने 2019 और 2022 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप दिलाया, अब उन्होंने सबका शुक्रिया अदा करके अलविदा कह दिया.

By: Sharim Ansari | Published: September 29, 2025 8:48:03 PM IST

Chris Woakes Retires from International Cricket
Chris Woakes Retires from International Cricket

Chris Woakes Retirement Post: इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में उनका कंधा डिसलोकेट हो गया था. वह अपने करियर में कई बार लंबी चोटों से जूझते रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा की. वोक्स 2019 वनडे विश्व कप जीतने वाली इंग्लिश टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 62 टेस्ट (2034 रन, 198 विकेट), 122 वनडे (1524 रन, 173 विकेट) और 33 टी20 इंटरनेशनल (147 रन, 31 विकेट) खेले हैं. दो महीने पहले, उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में चोटिल हाथ के साथ बल्लेबाजी की थी.

वोक्स का विदाई पैग़ाम

वोक्स ने सोशल मीडिया पर तीनों फ़ॉर्मेट की जर्सी पहने अपनी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए खुशी की बात है. मुझे अपने करियर में कोई पछतावा नहीं है. समय आ गया है. मैंने फैसला किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का यही सही वक़्त है.

वोक्स ने आगे लिखा कि मैं बचपन से ही इंग्लैंड के लिए खेलने का सपना देखता था. मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैं यह सपना पूरा कर पाया. इंग्लैंड के लिए 15 साल खेलने के दौरान, मैंने कई अच्छे दोस्त बनाए, और ये चीज़ें मेरे लिए खास रही हैं.

2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने की यादें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, लेकिन जब आप खेल का आनंद ले रहे होते हैं, तो समय उड़ जाता है. दो वर्ल्ड कप जीतना और कुछ ऐशेज (Ashes) सीरीज़ का हिस्सा होना मेरे लिए गर्व का पल था. साथी खिलाड़ियों के साथ बिताए जश्न और यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी.

परिवार और फैंस को कहा धन्यवाद

वोक्स ने आगे लिखा कि माँ, पिताजी, मेरी पत्नी एमी और हमारी बेटियों लायला और आइवी का शुक्रिया. उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उनके बिना इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाता. फैंस और बार्मी आर्मी का शुक्रिया. इंग्लैंड और वार्विकशायर में मेरे कोच और टीम के साथी भी मेरे साथ थे. आप सभी ने मुझे अपने देश के लिए खेलने में मदद की. आपका मार्गदर्शन और दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है. मैं काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा, साथ ही फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट पर भी ध्यान केंद्रित करूंगा. धन्यवाद.

वर्ल्ड कप हीरो

क्रिस वोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने 2019 का वनडे वर्ल्ड कप और फिर 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जीता. वोक्स ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 4 अगस्त, 2025 को भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में खेला.

भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में, दूसरी पारी में उन्हें हाथ में चोट लगे होने के बावजूद बल्लेबाजी करनी पड़ी. वह नाबाद रहे, लेकिन गस एटकिंसन 17 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके नतीजे में इंग्लैंड छह रनों से करीबी मुकाबला हार गया. वोक्स ने तीनों फॉर्मैट्स में 3705 रन बनाए और 396 विकेट लिए.

