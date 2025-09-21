India vs Pakistan: Live मैच में हुई अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की ‘लड़ाई’, अंपायरों को करना पड़ा बीच बचाव
India vs Pakistan: Live मैच में हुई अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की 'लड़ाई', अंपायरों को करना पड़ा बीच बचाव

By: Pradeep Kumar | Last Updated: September 22, 2025 12:06:23 AM IST

haris rauf and abhishek sharma fight_india vs pak_asia cup 2025

Abhishek Sharma Haris Rauf Fight: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच तनातनी देखने को मिली. लाइव मैच में इन दोनों खिलाड़ियों के तगड़ी बहस हुई. मामला इतना बढ़ गया कि अंपायरों तक को बीच-बचाव करवाने के लिए आना पड़ा. आखिर क्यों हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच बहसबाज़ी, क्यों दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए? चलिए आपको बतात हैं.

क्यों आपस में भिड़े अभिषेक और हारिस?

इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. इस मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग काफी खराब रही. भारत ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार-चार कैच ड्रॉप किए. इसी खराब फील्डिंग का खामियाज़ा भारतीय टीम ने भुगता और पाकिस्तान की टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 171 रनों का स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम को मिला 172 रनों का टार्गेट.

टीम इंडिया की तरफ से अभिषेकक शर्मा और शुभमन गिल आए और मैदान पर आते ही इन दोनों ने अपने तेवर दिखाए. अभिषेक शर्मा ने भारतीय पारी की शुरुआत ही छक्का लगाकर की. उन्होंने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को संदेश दे दिया कि हमसे बचके रहना। एक तरफ से अभिषेक पाकिस्तानी गेंदबाज़ी की वाट लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ से गिल भी अपने दिलकश शाट्स से लगातार प्रहार किए जा रहे थे. इसी बीच भारतीय पारी का पांचवां ओवर लेकर आए हारिस रऊफ. रऊफ की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़ दिया. इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन जब हारिस रऊफ अपने रनअप पर वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने अभिषेक शर्मा को कुछ कहा. अभिषेक शर्मा ने भी रऊफ को जवाब देते हुए गेंदबाज़ी करने के लिए कहा. इसके बाद अभिषेक ने अगली दो गेंदों पर बड़े शाट्स लगाने की कोशिश की लेकिन वो मिस टाईम कर गए और उन्हें दो और 1 रन मिला. ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगा दिया. ओवर खत्म होने के बाद जब अभिषेक शर्मा अपने पार्टनर गिल की तरफ जा रहे थे, तब एक बार फिर से रऊफ ने अभिषेक को कुछ कहा. अभिषेक शर्मा ने इस बार भी हारिस रऊफ को करारा जवाब दिया. दोनों खिलाड़ी बहस करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे. इसके बाद अंपायरों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया.

अभिषेक की पिटाई से खिसियाए हारिस

साफ है जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पाकिस्तानी गेंदबाज़ों की कुटाई कर रहे थे. उसी से खिसियाए हारिस रऊफ भारतीय खिलाड़ियों का ध्यान भंग करने के लिए उनसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपना आपा नहीं खोया. उल्टा टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स ने 100 से ज़्यादा रनों की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी.

