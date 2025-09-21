INDIA vs PAKISTAN: आउट होते ही खिसियाने लगा पाकिस्तानी खिलाड़ी, अंपायर और कोच से की शिकायत
INDIA vs PAKISTAN: आउट होते ही खिसियाने लगा पाकिस्तानी खिलाड़ी, अंपायर और कोच से की शिकायत

ASIA CUP 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान का मैच खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: September 21, 2025 11:07:50 PM IST

asia cup 2025india vs pakistan catch controversy
asia cup 2025india vs pakistan catch controversy

IND vs PAK: एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं. इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. इस मैच में भारत की फील्डिंग काफी खराब रही. भारतीय खिलाड़ियों ने कई कैच टपकाए जिसका खामियाज़ा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा और पाकिस्तान ने बड़ा स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 171 रनों का स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम को मिला 172 रनों का टार्गेट. पाकिस्तान की पारी के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी अपने आउट होने पर बवाल मचाने लगा. वो आउट होने के बाद भी बीच मैदान पर खड़ा रहा। चलिए आपको बताते हैं कि ये कब और कैसे हुआ?

संजू सैमसन के कैच पर मचा बवा

पाकिस्तान की टीम बल्लेबाज़ी करने आई तो इस बार ओपनिंग जोड़ी बदली हुई थी. साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमां बल्लेबाज़ी के लिए और आते ही दोनों ने आक्रामक शुरुआत की. पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने अपने हाथ खोले और गेंदों के बाउंड्री के पार पहुंचाया. इसी बीच हार्दिक पांड्या की स्लोअर वन पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाया. संजू सैमसन के इस कैच से फखर जमां खुश नहीं थे, क्योंकि गेंद जब संजू सैमसन के दस्तानों में पहुंची तो वो डिप कर रही थी और ज़मीन के काफी करीब थी. इसी वजह से फखर जमां इस कैच से खुश नहीं थे.

‘रोने’ लगे फखर जमां

फखर जमां मैदान पर खड़े रहे तो फिर फील्ड अंपायर्स ने थर्ड अंपायर की तरफ जाने का फैसला किया. फर्ड अंपायर ने टीवी रिप्ले देखा तो पाया कि गेंद सीधे संजू सैमसन के दस्तानों में गई थी. ये क्लीन कैच था और थर्ड अंपायर ने फखर जमां को कैच आउट करार दिया, लेकिन इस फैसले के बाद भी फखर जमां नाखुश नज़र आए. वो इस फैसले को देखकर चौंक गए और फील्ड अंपायरों से इसकी शिकायत करने लगे. हालांकि बाद में वो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने पवेलियन में पहुंचकर अपने हेड कोच माइर हेसन से भी इसकी शिकायत की.

OUT या NOT OUT पर विवाद

अब सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर विवाद हो गया है. जहां पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इस फैसले को गलत बता रहे हैं. वो खराब अंपायरिंग का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट फैंस इस फैसले को सही बता रहे हैं. भारतीय फैंस कह रहे हैं कि थर्ड अंपायर ने टीवी रिप्ले को अलग-अलग एंगल से देखने के बाद अपना फैसला सुनाया.

