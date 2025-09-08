Asia Cup Facts: जानिये एशिया कप के 10 रोचक तथ्य, इस टीम ने जीते हैं सबसे ज़्यादा खिताब

ASIA CUP 2025: 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज हो रहा है, जिसका पहला मैच अफ़ग़ानिस्तान और हांगकांग के बीच होगा। इस बार यह टूर्नामेंट टी-20 फॉर्मेट में खेला जायेगा, जिससे अगले साल आयोजित होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए यह टूर्नामेंट खिलाडियों के प्रयास का जरिया बन सके। बता दें, एशिया कप में अब तक की सबसे सफल टीम, आठ बार खिताब जीत चुकी भारतीय टीम है।

हाल ही में, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, दोनों के बीच यह रोमांचक मुकाबला अनिश्चित था। कई भारतीय फैंस ने तो टीम से पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटने की भी मांग की थी। हालांकि, केंद्रीय खेल मंत्रालय के एक हालिया बयान ने साफ़ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच कोई बाइलेटरल सीरीज नहीं होगी, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

आने वाले टूर्नामेंट में, भारत 10 सितंबर को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (UAE) के खिलाफ अपने प्रदर्शन की शुरुआत करेगा। इसके बाद 14 सितंबर को उसका सामना पाकिस्तान से होगा और 19 सितंबर को अपने अंतिम ग्रुप चरण के मैच में ओमान से भिड़ेगा। 28 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा।

अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो अब आपको बताते हैं एशिया कप के कुछ रोमांचक तथ्यों के बारे में।

एशिया कप के 10 रोचक तथ्य

भारत ने हॉन्गकॉन्ग को 256 रनों से हराकर रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके अलावा , भारत के पास लगातार तीन बार खिताब जीतने (1988 , 1990/91 , 1995) का रिकॉर्ड है। एशिया कप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम भारत है , जिसने आठ बार खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद श्रीलंका है , जिसने 6 बार जीत हासिल की है। श्रीलंका हर एशिया कप सीरीज में खेलने वाली एकमात्र टीम है। 1986 में भारतीय टीम राजनीतिक कारणों से भाग नहीं ले पायी थी। भारत और पाकिस्तान संबंधों में तनाव के कारण , 1993 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित होने वाला एशिया कप रद्द कर दिया गया था। 2023 में , एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका 50 रन पर ऑल आउट हो गया और भारत ने 37 गेंदों में लक्ष्य को पूरा कर लिया था , जो क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज फाइनल है। एशिया कप का फॉर्मेट बारी-बारी से वनडे और टी20 का होता है ; पहला टूर्नामेंट 1983 में खेला गया था और इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल ( ACC) करती है। एशिया कप के अब तक हो चुके कुल 16 संस्करणों में भारत और पाकिस्तान कभी फ़ाइनल में नहीं खेले हैं। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबलों में भारत का दबदबा रहा है। उसने 10 मैच जीते हैं और 6 हारे हैं , जबकि तीन मैच टाई या बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए। एशिया कप में पाँच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज़ भारतीय ऑफ़-स्पिनर अरशद अयूब थे , जिन्होंने 1988 एशिया कप में पाँच विकेट चटकाए थे। अन्य भारतीय गेंदबाज़ों में पाँच विकेट लेने वाले कुलदीप यादव , मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार हैं। एशिया कप टूर्नामेंट का पहला टाई मैच 34 साल बाद हुआ था। 1984 में एशिया कप के संस्करण शुरू होने के बाद 2018 में भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच संस्करण का पहला मैच टाई हुआ , जिसमें अफगानिस्तान ने 252 रनों का टारगेट दिया और 49.5 ओवर में भारत 252 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था। एशिया कप में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है , जिसने कुल 44 मैच जीते हैं जबकि भारत ने कुल 43 मैच जीते हैं।



