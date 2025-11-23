Home > खेल > IND vs SA ODI: Shubman Gill का कटा पत्ता, फिर बदला ODI कप्तान; इस टीम में आपके लिए है कई सरप्राइज!

IND vs SA ODI Squad 2025: BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर बाहर, केएल राहुल को कप्तानी और ऋषभ पंत को उप-कप्तानी मिली. जडेजा और पंत की वापसी, बुमराह–सिराज को आराम और शमी फिर बाहर. देखें पूरी टीम और ODI सीरीज का शेड्यूल.

By: Shivani Singh | Last Updated: November 23, 2025 8:01:41 PM IST

India vs South Africa ODI Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की. कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल को आने वाली ODI सीरीज के लिए आराम दिया गया है. उनकी जगह केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है.

भारतीय टीम में क्या खास है?

भारत की 15 सदस्यों वाली इस वनडे टीम में आठ बैट्समैन, तीन ऑलराउंडर, तीन फास्ट बॉलर और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल हैं. बैट्समैन के तौर पर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर) और ऋषभ पंत (विकेटकीपर) को शामिल किया गया है. सिलेक्शन कमिटी ने ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा जताया है. फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी गई है. स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है.

राहुल को कप्तानी मिली, गिल और श्रेयस शामिल नहीं

BCCI ने रविवार को आगामी ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है. केएल राहुल इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की निगरानी में टीम की कप्तानी करेंगे. गिल को कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह अभी मुंबई में हैं और मेडिकल देखरेख में हैं. श्रेयस भी सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. वह ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान चोटिल हो गए थे और अभी ठीक हो रहे हैं.

जडेजा, पंत और ऋतुराज गायकवाड़ की हुई वापसी 

हाल ही में साउथ अफ्रीका A के खिलाफ अनऑफिशियल ODI सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करने वाले बैट्समैन रुतुराज गायकवाड़ को आखिरकार टीम इंडिया में जगह मिल गई है. उनके अलावा, सिलेक्टर्स ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया है. सिलेक्शन कमिटी ने अक्षर पटेल को आराम दिया है. जडेजा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज में नहीं खेले थे. उन्हें आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के लिए ODI खेलते हुए देखा गया था. जडेजा के साथ पंत की भी ODI टीम में वापसी हुई है. जडेजा के साथ पंत की भी ODI टीम में वापसी हुई है. रुतुराज गायकवाड़ और रवींद्र जडेजा के अलावा, ODI टीम में तिलक वर्मा और ध्रुव जुरेल के रूप में दो सरप्राइज़ एंट्री भी हुईं. तिलक ने भारत के लिए चार ODI खेले हैं, जबकि जुरेल अपने डेब्यू का इंतज़ार कर रहे हैं.

बुमराह और सिराज को आराम, शमी को फिर से किया गया नजरअंदाज!

ध्यान देने वाली बात है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है. दोनों तेज गेंदबाज अभी टेस्ट सीरीज में खेल रहे हैं. इससे यह सवाल उठता है कि बुमराह और सिराज की गैरमौजूदगी में मोहम्मद शमी को रिप्लेसमेंट क्यों नहीं बनाया गया. ODI सीरीज के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है. नीतीश कुमार रेड्डी चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर भी काम करेंगे.

मोहम्मद शमी ने इस साल की शुरुआत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए आखिरी बार ODI खेला था. उससे पहले, शमी को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में भी मौका मिला था, जहां उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी. हालाँकि, लगातार घरेलू क्रिकेट खेलने के बावजूद, फिटनेस की दिक्कतों का हवाला देकर उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

ODI सीरीज का शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका अभी दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं. पहला मैच कोलकाता में खेला गया था, जिसे मेहमान टीम ने जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली थी. दोनों टीमें अब गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट खेल रही हैं. इसके बाद, दोनों टीमें तीन मैचों की ODI सीरीज़ खेलेंगी. पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. इसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका 2 और 6 दिसंबर को आमने-सामने होंगे. ये दोनों मैच रायपुर और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे.

Tags: bccihome-hero-pos-9ind vs sa odiIndia SquadKL Rahulrituraj gayakwadshamiSHUBMAN GILL
