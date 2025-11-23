Home > खेल > Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक

Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक

smriti mandhana father: इंडियन क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना की शादी टाल दी गई है. पिता श्रीनिवास मंधाना को नाश्ते के दौरान हार्ट अटैक आया, जिसके बाद परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया.

By: Shivani Singh | Last Updated: November 23, 2025 7:15:50 PM IST

Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक


smriti mandhana: इंडियन क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल आज रविवार को शादी करने वाले थे, लेकिन शादी फिलहाल के लिए टाल दी गई है. स्मृति मंधाना के पिता को रविवार सुबह हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

स्मृति मंधाना के फार्महाउस से जहां शादी होनी थी वहां से एक एम्बुलेंस को निकलते देखा गया. शुरूआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि शादी होगी, लेकिन अब ऑर्गनाइज़र्स ने शादी के पोस्टपोन होने की पुष्टि की है. स्मृति मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना, अभी हॉस्पिटल में ही रहेंगे. इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने पुष्टि की कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और शादी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है.

नाश्ता करते समय तबीयत हुई ख़राब 

रविवार को, स्मृति मंधाना के मैनेजर ने मीडिया को बताया कि मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना को नाश्ते करने दौरान तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. मैनेजर ने कहा, “आज सुबह, जब मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना नाश्ता कर रहे थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद, जब उनकी हालत बिगड़ी, तो उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया. वह अभी ऑब्ज़र्वेशन में हैं.” उन्होंने आगे कहा, “स्मृति मंधाना, अपने पिता के बहुत करीब हैं, इसलिए उन्होंने आज होने वाली शादी को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन करने का फैसला किया है.”

जब स्मृति मंधाना के मैनेजर से पूछा गया कि डॉक्टरों ने उनके पिता की सेहत के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा, “वह अभी अंडर ऑब्ज़र्वेशन हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा.

श्रीनिवास मंधाना एक क्रिकेटर थे

स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना भी एक क्रिकेटर थे. श्रीनिवास सांगली के लिए खेलते थे. उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, जिससे वह क्रिकेट नहीं खेल पाए. बाद में उन्होंने एक केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अपना करियर बनाया। हालांकि, जब वह श्रवण और स्मृति के पिता बने, तो उन्होंने अपने बच्चों के ज़रिए अपना सपना पूरा करने की कोशिश की. उन्होंने श्रवण मंधाना को बहुत ट्रेनिंग दी, और वह महाराष्ट्र अंडर-16 टूर्नामेंट में भी खेले. अपने बड़े भाई को क्रिकेट खेलते देखकर, स्मृति मंधाना को भी क्रिकेट में दिलचस्पी हो गई. उस समय स्मृति सिर्फ़ 9 साल की थीं और उन्होंने अपनी बेटी को लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन के तौर पर ट्रेनिंग दी. उन्होंने खुद उसके कई शॉट्स सुधारे. श्रीनिवास मंधाना उसे प्रैक्टिस के लिए ले जाते, नेट्स में उसे बॉलिंग करते, और उसके आने-जाने का खर्च उठाते. मंधाना की माँ ने उसकी डाइट का ध्यान रखा. इस वजह से, मंधाना एक नेक्स्ट-लेवल क्रिकेटर बन गईं.

स्मृति मंधाना के पति कौन हैं?

स्मृति मंधाना 2019 से इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र और फ़िल्ममेकर पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. पलाश मुच्छल ने 2014 की फ़िल्म ढिश्कियाऊं से डेब्यू किया था. उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स के लिए भी म्यूज़िक कंपोज़ किया था. उनका मशहूर गाना, “पार्टी तो बनती है,” काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा, “तू ही है आशिकी” गाना भी फ़ैन्स के बीच काफ़ी फ़ेवरेट है.

IPL 2026 Mini Auction: इन 5-5 तूफानी ऑलराउंडर्स पर जमकर बरसा पैसा, 20 करोड़ की लग सकती है बोली

पलाश की बहन हैं पलक मुच्छल

गाने कंपोज़ करने के अलावा, पलाश मुच्छल ने एक्टिंग भी की है. उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की फ़िल्म खेलें हम जीने से में झुनकू का रोल किया था, जिसमें अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण थे. पलाश की बहन पलक भी बॉलीवुड में एक जाना-माना नाम हैं, जिन्होंने सलमान खान की “किक” समेत कई हिट फ़िल्मों में अपनी आवाज़ दी है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की उम्र और नेट वर्थ में अंतर

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की उम्र में अंतर की बात करें तो, पलाश का जन्म 22 मई, 1995 को हुआ था, जबकि स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई, 1996 को हुआ था. इससे पलाश, स्मृति से एक साल और तीन महीने बड़े हो जाते हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्मृति की नेट वर्थ ₹34 करोड़ (लगभग $3.4 बिलियन) है, जबकि पलाश की नेट वर्थ ₹20 करोड़ से ₹41 करोड़ (लगभग $4.1 बिलियन) के बीच होने का अनुमान है, जो उनके गानों और मूवी प्रोजेक्ट्स से आती है.

क्या Hardik Pandya दूसरी बार बनने वाले हैं पापा? गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा से पहले नताशा-ईशा भी हुई थीं क्रिकेटर पर फिदा!

Tags: Indian CricketPalash MuchhalSanglismriti mandhanaSrinivas Mandhana HealthWedding Postponed
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती...

November 23, 2025

24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

November 23, 2025

आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां

November 22, 2025

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या...

November 22, 2025

23 नवंबर 2025 को इन राशि वालों के कार्यों में...

November 22, 2025

अब डिनर के साथ 5 मिनट में बनाएं हेल्दी मिक्स...

November 22, 2025
Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक
Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक
Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक
Smriti Mandhana Wedding Postponed: कौन हैं स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना? बेटी की शादी से कुछ घंटे पहले आया हार्ट अटैक