वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्ले बाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया ने टेके घुटने, पारी और 58 रनों से भारत को मिल जीत

IND U19 vs AUS U19: भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ब्रिस्बेन में पहले यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को शानदार जीत के साथ 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए, ऑस्ट्रेलिया की टीम 243 रनों पर ढेर हो गई. वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी के शतकों की बदौलत भारत ने 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय अंडर-19 टीम ने मेज़बान टीम को सिर्फ 127 रनों पर रोककर आसानी से मैच जीत लिया. वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ पारी ने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने 86 गेंदों पर 113 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और आठ गगनचुंबी छक्के शामिल थे. वेदांत त्रिवेदी ने भी 19 चौकों की मदद से 140 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

मैच पर एक नजर

ब्रिस्बेन में खेले गए इस टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के कप्तान विल मलाजचुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने कंगारुओं के लिए सर्वाधिक 92 रन बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 243 रन बनाए. हालाँकि, कोई अन्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ कुछ खास नहीं कर सका. भारत के लिए दीपेश देवेंद्रन ने पाँच विकेट लिए.

वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी की तूफानी पारी

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ी भारतीय बल्लेबाज़ी के आगे कुछ ख़ास नहीं कर पाई. सलामी बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की. आयुष म्हात्रे भी उनका साथ देने उतरे, लेकिन वह 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए. विहान मल्होत्रा ​​भी 6 रन बनाकर आउट हो गए.

इसके बाद वैभव का साथ वेदांत त्रिवेदी ने दिया. वैभव ने एक छोर से शानदार बल्लेबाज़ी की, जबकि वेदांत त्रिवेदी दूसरे छोर पर डटे रहे. इन दोनों के शतकों की बदौलत भारत 400 के पार पहुंचने में कामयाब रहा. इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ़ 127 रनों पर ढेर कर दिया और मैच जीत लिया.

ILT20 Auction: रविचंद्रन अश्विन का ILT20 नीलामी से अचानक नाम वापस, जानिए क्या है वजह