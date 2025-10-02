ILT20 Auction: रविचंद्रन अश्विन का ILT20 नीलामी से अचानक नाम वापस, जानिए क्या है वजह

Ravichandran Ashwin: UAE आधारित इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) लीग में बुधवार को उस समय बड़ा आश्चर्य देखने को मिला जब रविचंद्रन अश्विन नीलामी में नहीं बिके. अश्विन ने इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया था और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी और उन्होंने कथित तौर पर उन कई विदेशी लीगों के बीच ILT20 को भी अपनी नज़र में रखा था जिनमें वह भाग लेना चाहते थे. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में उनकी भागीदारी की पुष्टि के कुछ ही दिनों बाद अश्विन को ILT20 नीलामी में झटका लगा. हालांकि, इस स्पिनर के न बिकने की खबर के बाद एक नया मोड़ सामने आया है.

120,000 अमेरिकी डॉलर के सिक्स-फिगर प्राइस (Six-Figure Price) वाले एकमात्र खिलाड़ी अश्विन नीलामी में भी शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी वाइल्डकार्ड साइनिंग के रूप में जगह बना सकते थे. फैंस ने अश्विन में फ्रेंचाइज़ियों की कम रुचि के पीछे के कारणों का अनुमान लगाया, और दावा किया गया कि स्पिनर ने आखिरी समय में नीलामी से नाम वापस ले लिया होगा.

आश्विन को माहौल समझना चाहिए था – साइमन डूल

न्यूज़ीलैंड के साइमन डूल ने एक लाइव ऑक्शन ब्रॉडकास्ट (Live Auction Broadcast) के दौरान टिप्पणी की कि हमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने नीलामी से नाम वापस ले लिया है, जो एक बड़ी हैरान करने वाली बात है. मेरा मतलब है, आपको माहौल का जायज़ा लेना चाहिए था. आपको समझना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है और कितना पैसा बचा है, जबकि तीन या चार टीमें ऐसी हैं जिनके पास $400,000 से ज़्यादा की राशि बची है. मुझे नहीं लगता कि वे यहां पैसा बचने के लिए आए हैं, यह तो खर्च करने के लिए ही है. अगर उन्होंने खुद अपना नाम नीलामी से वापस ले लिया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने माहौल का जायज़ा नहीं लिया है. मुझे लगता है कि टीमें उन्हें खरीद लेतीं.

यह हो सकती है वजह

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ILT20 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलता है, इसलिए यह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) के साथ ओवरलैप होता है, जो 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलती है. चूंकि अश्विन ने आगामी सीज़न के लिए सिडनी थंडर के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए दोनों लीग में एक साथ खेलना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

अनुभवी भारतीय स्पिनर ने ज़्यादा व्यस्त होने के कारण और दो टी20 लीगों के लिए UAE और ऑस्ट्रेलिया के बीच यात्रा के शारीरिक तनाव से बचने के लिए ILT20 को छोड़ने का फैसला किया होगा.

