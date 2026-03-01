IND vs WI head to head: करो या मरो! ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल की जंग; जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

IND vs WI head to head: आज ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में जीत हासिल करनी है. वेस्टइंडीज के पास भी जीतने पर अंतिम चार में पहुंचने का मौका है. मैच 7:00 PM IST पर शुरू होगा और टॉस शाम 6:30 PM बजे होगा. भारत बड़े रन बनाने और विकेट लेने के लिए सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे खास खिलाड़ियों पर निर्भर रहेगा.

वेस्टइंडीज अपनी बैटिंग को लीड करने के लिए शाई होप और रोवमैन पॉवेल से उम्मीद करेगा. दोनों टीमों के युवा गेंदबाज और स्पिनर भी कोलकाता की स्पिन-फ्रेंडली कंडीशन में बड़ा असर डाल सकते हैं.

इस आर्टिकल में, हम आज के अहम मुकाबले के बाद हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, खास स्टैट्स और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर करीब से नज़र डालेंगे.

T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप में कई बार भिड़ चुके हैं. इन मैचों में करीबी मुकाबले और यादगार पल देखने को मिले हैं. वेस्टइंडीज़ का ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया ने भी बड़े स्टेज पर ज़रूरी जीत दर्ज की हैं.

इंडिया बनाम वेस्टइंडीज़: T20 वर्ल्ड कप हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कैटेगरी इंडिया वेस्टइंडीज़

खेले गए मैच 4 4

जीते 1 3

हारे 3 1

टाई 0 0

कोई रिज़ल्ट नहीं 0 0

सबसे ज़्यादा स्कोर 192 196

सबसे कम स्कोर 130 129



इंडिया बनाम वेस्टइंडीज़ T20 वर्ल्ड कप मैच

इंडिया और वेस्टइंडीज़ ने अब तक चार T20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं. वेस्टइंडीज़ ने तीन जीते हैं, जबकि इंडिया को एक जीत मिली है. कैरेबियाई टीम ने 2009, 2010 और 2016 में ज़बरदस्त ऑल-राउंड परफॉर्मेंस से दबदबा बनाया था. इंडिया को सिर्फ़ 2014 में जीत मिली थी, जब उनके बॉलर अहम थे. दोनों टीमों ने इन मुकाबलों में लगभग 200 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी अटैकिंग बैटिंग दिखाई गई है. मैच आमतौर पर हाई-स्कोरिंग और कॉम्पिटिटिव होते हैं.

भारत के लिए ICC का ऑफ़िशियल क्वालिफ़िकेशन सिनेरियो

27 फरवरी, 2026 को, ICC ने सभी सुपर 8 टीमों के लिए ऑफ़िशियल क्वालिफ़िकेशन सिनेरियो जारी किए.

भारत के लिए, इक्वेशन सीधा है:

अगर भारत वेस्ट इंडीज़ को हरा देता है, तो भारत सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर लेगा

अगर भारत हार जाता है, तो भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा

भारत अभी ग्रुप 1 में साउथ अफ़्रीका के पीछे है. एक जीत से भारत के 4 पॉइंट हो जाएँगे, जो सेमी-फ़ाइनल में जगह पक्की करने के लिए काफ़ी है.

रिंकू सिंह पर लेटेस्ट अपडेट

इस हफ़्ते इंडिया को इमोशनल खबर मिली. रिंकू सिंह के पिता गुज़र गए, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए टीम से बाहर होना पड़ा. घर पर अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद, रिंकू के शनिवार रात को टीम में वापस आने की उम्मीद है. रविवार के मैच के लिए उनके शामिल होने की पुष्टि तभी होगी जब प्लेइंग XI की घोषणा हो जाएगी.