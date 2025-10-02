IND A vs AUS A: श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य ने ठोके शतक, जूनियर जडेजा ने गेंदबाज़ी में किया कमाल, 171 रनों से जीता मैच

IND A vs AUS A: इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमों के बीच खेले गए अनऑफिशियल वनडे मैच में इंडिया ए ने 171 रनों की बड़ी जीत दर्ज़ की. इस जीत के साथ ही इंडिया ए ने तीन मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस मैच में इंडिया ए की जीत में बल्लेबाज़ों के साथ-साथ गेंदबाज़ों ने भी अहम किरदार निभाया और अपनी टीम को मैच जिताया. बल्लेबाज़ी में टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और प्रियांश आर्य (Priyansh Arya) ने दमदार शतक लगाए. इन दोनों की धमाकेदार पारियों की बदौलत इंडिया ए की टीम ने 413 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया. 414 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 242 रनों पर ढेर हो गई और इंडिया ए ने इस मैच को 171 रनों से अपने नाम कर लिया.

जूनियर जडेजा ने गेंदबाज़ी में दिखाया दम

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम जब 414 रनों की चुनौती का पीछा करने उतरी तो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही. ऑस्ट्रेलिया ए ने अपना पहला विकेट 40 रनों के स्कोर पर जैक फ्रेजर मैकगर्क के रूप में गंवाया जो 23 रन बनाकर आउट हुए. वहीं इसके बाद कूपर कोनोली और मैकेंजी हार्वे ने मिलकर स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, इसी बीच कोनोली जहां 33 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं मैकेंजी 68 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ए की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. एक बल्लेबाज़ आता तो दूसरा आउट हो जाता. इस तरह 33.1 ओवर में 242 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ए की पारी सिमट गई.

इंडिया ए की तरफ से जूनियर जडेजा ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया और ऑस्ट्रेलिया ए के 4 विकेट लेकर निशांत सिंधू ने इस टीम की कमर तोड़ दी. निशांत सिंधू को जूनियर जडेजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी एक स्पिन ऑलराउंडर है और ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा भी रह चुका है. निशांत सिंधू ने जहां 4 बल्लेबाज़ों का शिकार किया, तो वहीं रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाए. इसके अलावा युद्धवीर सिंह चरक, गुरजपनीत सिंह, सिमरजीत सिंह और आयुष बडोनी भी 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे.

ये भी पढ़ें-IND vs WI FIRST TEST PLAYING 11: पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 आई सामने आई, ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे मैदान पर तबाही!

अय्यर और प्रियांश आर्य ने ठोके शतक

ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजी प्रदर्शन को लेकर बात की जाए तो उसमें ओपनिंग में जहां प्रियांश आर्य ने 84 गेंदों में 101 रनों की बेहतरीन पारी खेली तो वहीं मिडिल ऑर्डर में कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले का कमाल दिखा जिन्होंने 83 गेंदों का सामना करते हुए 110 रनों की पारी खेली जिसमें 12 चौके और 4 छक्के भी शामिल है. इसके अलावा निचलेक्रम में बल्लेबाजी करने उतरे आयुष बडोनी ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली. अब दोनों टीमों के बीच इस अनऑफिशियल वनडे सीरीज का दूसरा मैच तीन अक्टूबर को खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें- India vs West Indies: एशिया कप जिताने वाला खिलाड़ी होगा टीम इंडिया से बाहर, सामने आई चौंकाने वाली वजह!