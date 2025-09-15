शुरू हुआ नया रोमांस? Jasmin Walia के बाद इस हसीना संग बढ़ीं Hardik Pandya की नजदीकियां

Hardik Pandya Mahieka Sharma Relationship: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रहती है. हाल ही में उनका नाम फिर चर्चा में आया है. पहले उनके ब्रेकअप और जस्मिन वालिया (Jasmin Walia) के साथ अफेयर की खबरें सामने आई थीं. अब सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हो रही हैं कि हार्दिक की नजदीकियां मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) के साथ बढ़ रही हैं.

सोशल मीडिया पर कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं. Reddit पर माहिका की एक सेल्फी में एक यंग मेन की हल्की झलक दिखाई दी, जिसे लोग हार्दिक मान रहे हैं. इसके अलावा माहिका के इंस्टाग्राम पोस्ट में हार्दिक की जर्सी नंबर 33 की तस्वीर भी देखी गई. दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और हाल ही में माहिका की स्टोरीज में उन्हें दुबई में देखा गया, जहां हार्दिक एशिया कप में हिस्सा ले रहे थे.

ऑफिशियल नहीं है रिश्ता

इन सब चीजों ने फैंस के बीच यह कयास और बढ़ा दिए कि हार्दिक और माहिका के बीच कुछ रोमांटिक चल रहा है. हालांकि, न हार्दिक ने और न ही माहिका ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान दिया है. फिर भी सोशल मीडिया पर उनके बीच की बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन गई हैं.

डेटिंग रूमर्स पर फैंस एक्साइटेड

फैंस अब यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि क्या यह सिर्फ अफवाह है या सच में हार्दिक ने माहिका के साथ नया रिश्ता शुरू किया है. सोशल मीडिया पर लोग दोनों की तस्वीरें और पोस्ट लगातार शेयर कर रहे हैं. अगर हार्दिक और माहिका इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं, तो यह निश्चित ही क्रिकेट और बॉलीवुड फैंस के लिए एक बड़ा अपडेट होगा. फिलहाल, दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त हैं और फैंस इनकी अगली स्टोरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.