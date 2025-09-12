भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

Shweta Sharma Hot Figure: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) एक बार फिर अपने नए गाने नाच रे पतरकी (New Song Nach Re patarki) से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. लेकिन, उनके साथ गाने में जो हिरोइन नजर आई अब लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. इस गाने में उनके साथ हॉट और ग्लैमरस एक्ट्रेस श्वेता शर्मा (Shweta Sharma) नजर आ रही हैं , जिनके लुक्स और डांस मूव्स ने फैंस को दीवाना बना दिया है.

श्वेता शर्मा भोजपुरी सिनेमा की सबसे बोल्ड और सेक्सी हसीनाओं में गिनी जाती हैं. उनकी एक एक तस्वीरें और वीडियोज देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. वहीं, लेटेस्ट गाना यूट्यूब पर धूम मचाने लगा है. कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज मिल गए.

जहां, गाने की बीट्स और पवन सिंह की दमदार आवाज ने लोगों का दिल जीता. वहीं, श्वेता शर्मा के बोल्ड अंदाज और एक्सप्रेशन्स ने गाने की हॉटनेस को कई गुना बढ़ा दिया.

सोशल मीडिया पर श्वेता शर्मा काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती हैं. उन्हें अक्सर हॉटनेस का तड़का लगाते देखा जाता है. श्वेता के हॉट कॉस्ट्यूम्स और उनके सिजलिंग मूव्स सोशल मीडिया पर आग लगाने का काम करते हैं.

रिवीलिंग कपड़ों में तस्वीरें







कई बार श्वेता ने काफी रिवीलिंग कपड़ों में तस्वीरें शेयर की हैं, जिनकर फैंस बेकाबू होते दिखे. उनके क्लीवेज के दीवाने भोजपुरी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छाए हैं. उनके चाहने वालों को उनके आने वाले पोस्ट का इंतजार हमेशा रहता है.