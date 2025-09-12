Home > भोजपुरी > भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

Shweta Sharma Hot Pics: भोजपुरी एक्ट्रेस श्वेता शर्मा अपने हॉट और बोल्ड लुक्स को लेकर लगातार चर्चा में रहती हैं. उनका नया गाना 'नाच रे पतरकी' पावर स्टार पवन सिंह के साथ खूब वायरल हो रहा. सोशल मीडिया पर श्वेता का बोल्ड लुक भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 12, 2025 5:43:18 PM IST

shweta sharma
shweta sharma

Shweta Sharma Hot Figure: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) एक बार फिर अपने नए गाने नाच रे पतरकी (New Song Nach Re patarki) से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. लेकिन, उनके साथ गाने में जो हिरोइन नजर आई अब लोग उनकी तारीफ  करते नहीं थक रहे. इस गाने में उनके साथ हॉट और ग्लैमरस एक्ट्रेस श्वेता शर्मा (Shweta Sharma) नजर आ रही हैं , जिनके लुक्स और डांस मूव्स ने फैंस को दीवाना बना दिया है.

View this post on Instagram

A post shared by PRA Films (@prafilms)

श्वेता शर्मा भोजपुरी सिनेमा की सबसे बोल्ड और सेक्सी हसीनाओं में गिनी जाती हैं. उनकी एक एक तस्वीरें और वीडियोज देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. वहीं, लेटेस्ट गाना यूट्यूब पर धूम मचाने लगा है. कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज मिल गए. 

जहां, गाने की बीट्स और पवन सिंह की दमदार आवाज ने लोगों का दिल जीता. वहीं, श्वेता शर्मा के बोल्ड अंदाज और एक्सप्रेशन्स ने गाने की हॉटनेस को कई गुना बढ़ा दिया.

सोशल मीडिया पर श्वेता शर्मा काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती हैं. उन्हें अक्सर हॉटनेस का तड़का लगाते देखा जाता है. श्वेता के हॉट कॉस्ट्यूम्स और उनके सिजलिंग मूव्स सोशल मीडिया पर आग लगाने का काम करते हैं. 

रिवीलिंग कपड़ों में तस्वीरे



कई बार श्वेता ने काफी रिवीलिंग कपड़ों में तस्वीरें शेयर की हैं, जिनकर फैंस बेकाबू होते दिखे. उनके क्लीवेज के दीवाने भोजपुरी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छाए हैं. उनके चाहने वालों को उनके आने वाले पोस्ट का इंतजार हमेशा रहता है.

Tags: Bhojpuri actress Shweta SharmaShweta Sharma bold photoshootShweta Sharma hot picsShweta Sharma sexy photoShweta Sharma video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम
भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम
भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम
भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम