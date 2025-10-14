जब Virender Sehwag ने लाहौर में मचाया था गदर, बना दिया था टेस्ट क्रिकेट का बड़ा रिकॉर्ड, देखते रह गए थे पाकिस्तानी

Highest Test Partnerships: भारतीय क्रिकेट को हमेशा से ही अपने शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है.सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से लेकर विराट कोहली (Virat Kohli) तक भारत ने कई महान बल्लेबाज दिए हैं. भारत के बल्लेबाज अकसर अपने शानदार बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को धराशायी कर देते हैं.आइए भारतीय टेस्ट क्रिकेट की पांच सबसे बड़ी साझेदारियों पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

413 रनों की शानदार साझेदारी

भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड आज भी पंकज रॉय और वीनू मांकड़ के नाम है. उन्होंने 1956 के चेन्नई टेस्ट में पहले विकेट के लिए 413 रनों की शानदार साझेदारी की थी. इस पारी ने भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया और दोनों बल्लेबाज़ों ने उस समय के सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत धैर्य और तकनीक का प्रदर्शन किया.

410 रनों की ओपनिंग साझेदारी

2006 में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यादगार है. इस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने आक्रामक 254 रनों की पारी खेली थी, जबकि राहुल द्रविड़ ने 128 रन बनाकर भारत को मज़बूत शुरुआत दी थी. उनकी 410 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को थका दिया.

376 रनों की साझेदारी

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया यह मैच भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक है. वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ के बीच 376 रनों की साझेदारी ने भारत को फॉलो-ऑन के बाद शानदार जीत दिलाई. लक्ष्मण ने 281 और द्रविड़ ने 180 रन बनाए. इस मैच को ‘ईडन गार्डन्स का चमत्कार’ कहा जाता है.

370 रनों की साझेदारी

2013 के हैदराबाद टेस्ट में, विजय और पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 370 रन जोड़े. पुजारा ने 204 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि विजय ने 167 रन बनाए. इस साझेदारी ने भारत को पारी और 135 रनों से जीत दिलाई.

365 रनों की साझेदारी

2016 के इंदौर टेस्ट में, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने चौथे विकेट के लिए 365 रनों की साझेदारी करके न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. कोहली ने 211 और रहाणे ने 188 रन बनाए. यह जोड़ी आधुनिक भारतीय क्रिकेट में तकनीक और आक्रामकता का एक बेहतरीन उदाहरण है.