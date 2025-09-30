Ind vs Pak Controversy: पाकिस्तान को भारत से कभी…, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल का भड़काऊ बयान
Ind vs Pak Controversy: पाकिस्तान को भारत से कभी…, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल का भड़काऊ बयान

Kamran Akmal: भारत से लगातार हार के बाद पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने PCB से भारत के खिलाफ आगे से न खेलने की मांग की और ICC पर भी आरोप लगाया.

By: Sharim Ansari | Published: September 30, 2025 8:22:37 PM IST

Kamran Akmal to Pakistan Cricket Board
Kamran Akmal to Pakistan Cricket Board

Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की टीम से तीन बार भिड़ने के बावजूद भारत को एक बार भी नहीं हरा पाई है. हर मैच के साथ पाकिस्तान की हार का अंतर कम होता गया, लेकिन नतीजा वही रहा. मैदान पर अपनी खेल से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए, पाकिस्तान अक्सर राजनीतिक तौर-तरीकों का सहारा लेता रहा ताकि ध्यान अपनी ओर से हट जाए, और वे कुछ हद तक कामयाब भी रहे. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पाकिस्तान को उनके पूर्व स्टार खिलाड़ी कामरान अकमल ने ‘भारत के खिलाफ कभी न खेलने’ का साफ़ पैगाम दे दिया है.

क्या कहा कामरान अकमल ने ?

ARY न्यूज़ पर एक चर्चा के दौरान अकमल ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को तुरंत कहना चाहिए कि ‘हमें भारत के खिलाफ कभी नहीं खेलना चाहिए’. देखते हैं ICC क्या कार्रवाई करती है. इसके बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? लेकिन BCCI का शख्स ICC का नेतृत्व कर रहा है. वह (जय शाह) कोई कार्रवाई कैसे करेंगे? बाकी बोर्ड को एक साथ आना होगा और कहना होगा कि हम क्रिकेट में ऐसा नहीं देख सकते. खेल किसी के घर में नहीं खेला जाता. अगर दूसरे उनके घर नहीं खेलेंगे, तो कोई पैसा नहीं आएगा.

Tilak Varma Best Reply: पाकिस्तान के तानों का जवाब तिलक के बल्ले से, जानिए कैसे जिताया मैच

अकमल का मानना है कि भविष्य में भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के लिए एक ‘न्यूट्रल बॉडी’ का होना ज़रूरी है. उन्होंने आगे कहा कि इन चीज़ों पर जितनी जल्दी कंट्रोल हो सके उतना ही बेहतर है. पाकिस्तान और भारत को छोड़कर एक न्यूट्रल बॉडी का गठन करना होगा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़्रीकी और न्यूज़ीलैंड के लोगों की एक कमिटी बनानी होगी और उन्हें इस टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में फैसला लेने देना होगा.”

अकमल ने कहा कि भारत की यह घटिया हरकतें हमें लगातार देखने को मिलती रहेंगी. हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि वो क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे, पहुंचाया है. PCB और ACC अध्यक्ष ने सही फ़ैसला लिया है, ट्रॉफी लेनी है या नहीं, यह तो अध्यक्ष ही तय करेंगे. भारत क्रिकेट जगत का मज़ाक बन जाएगा.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भड़क गए Shoaib Akhtar, कहा नहीं सुधरे तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा

