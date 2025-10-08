28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान
Home > खेल > 28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान

28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान

28 Balls Century In T20 : भारत के इस खिलाड़ी ने 28 गेंदों में शतक लगाकर टी20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया. उनकी विस्फोटक पारी ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया. आइए जानते हैं कि कौन है वो-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 8, 2025 5:15:47 PM IST

28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान

28 Balls Century In T20 : टी20 क्रिकेट में भारत के एक युवा बल्लेबाज ने अपनी तेज बल्लेबाजी से नया इतिहास रच दिया है. इस बल्लेबाज ने मात्र 28 गेंदों में शतक लगाकर पूरी क्रिकेट दुनिया को दंग कर दिया. उनकी इस विस्फोटक पारी ने विरोधी गेंदबाजों को धूल चटा दी और लोगों के दिलों में क्रिकेट का नया जादू जगाया.

26 साल के उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के दौरान गुजरात की टीम के लिए ये रिकॉर्ड बनाया. त्रिपुरा के खिलाफ 27 नवंबर 2024 को खेले गए मैच में उन्होंने 28 गेंदों में शतक ठोकते हुए सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए. न केवल उन्होंने अपने इस शतक को 28 गेंदों में पूरा किया, बल्कि अंत तक नाबाद रहते हुए 35 गेंदों में 113 रन भी बनाए. उनकी बल्लेबाजी में 12 छक्के और 7 चौके शामिल थे, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 322.85 तक पहुंच गया.

 छक्कों की झड़ी और टीम की जीत

उर्विल पटेल की इस विस्फोटक पारी ने गुजरात को मात्र 10.2 ओवर में जीत दिलाई, जहां टीम ने 156 रनों का लक्ष्य 8 विकेट से हासिल किया. त्रिपुरा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/8 का स्कोर बनाया था, लेकिन पटेल की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच का रूख बदल दिया.

अभिषेक शर्मा ने दोहराया कारनामा

उर्विल पटेल के इस रिकॉर्ड के कुछ ही दिन बाद, अभिषेक शर्मा ने भी इसी तरह का कमाल दिखाया. 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभिषेक ने भी 28 गेंदों में शतक लगाया. उनकी पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे और उन्होंने 29 गेंदों में 106 रन नाबाद बनाए, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 365.51 रहा.

 विश्व के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड साहिल चौहान के नाम दर्ज है. एस्टोनिया के ये क्रिकेटर 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक बनाने में सफल रहे थे. साहिल ने 41 गेंदों में 144 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 18 छक्के और 6 चौके शामिल थे.

 उर्विल पटेल कौन हैं?

उर्विल पटेल एक होनहार भारतीय क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में गुजरात की टीम के लिए खेलते हैं. उनका जन्म 17 अक्टूबर 1998 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ. पटेल ने घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों में शानदार प्रदर्शन किया है. IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी उन्हें खेल का मौका मिला है. अब तक टी20 में उन्होंने 50 मैचों में 1230 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

Tags: Indian Cricketer Urvil Patelurvil patelUrvil Patel 2nd FASTEST 100 in T20 CricketWho is Urvil Patel
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान
28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान
28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान
28 गेंदों में शतक! उड़ाए 12 छक्के, 7 चौकों से मचाया बवाल, T20 में ये भारतीय बल्लेबाज बना तूफान