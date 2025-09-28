Asia Cup: सभी टीमों को हराकर 1984 में इस देश ने जीता था पहला एशिया कप, उस वक्त की प्राइज मनी जान नहीं होगा विश्वास
Asia Cup: सभी टीमों को हराकर 1984 में इस देश ने जीता था पहला एशिया कप, उस वक्त की प्राइज मनी जान नहीं होगा विश्वास

India Pakistan final: पहला एशिया कप 1984 में शारजाह में खेला गया था। उस टूर्नामेंट में केवल तीन टीमों ने भाग लिया था - भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 28, 2025 5:46:50 PM IST

Asia Cup 1984
Asia Cup 1984

Asia Cup1984 : रविवार (28.09.2025) को दुबई में भारत-पाक के बीच कुछ ही घण्टों में एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाना है. दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सबसे खास बाच ये है कि दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में भिड़ते हुए दिखाई देंगे. इसके अलावा इस एशिया कप में लगातार तीसरी बार ये दोनों टीमें रविवार को खेलती नजर आएंगी. 

ये तो हुई 2025 के एशिया कप फाइनल की बात. वहीं अगर हम 1984 की बात करें, जब पहला पहला एशिया कप खेला गया था. तो क्या आपको पता है कि उस दौरान कौन सी टीम ने जीत हासिल की थी और उस टूर्नामेंट का प्राइज मनी कितना था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं.

1984 में पहले एशिया कप पर एक नजर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला एशिया कप 1984 में शारजाह में खेला गया था. उस टूर्नामेंट में केवल तीन टीमों ने भाग लिया था – भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका. यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक टीम एक-दूसरे के खिलाफ खेलती थी. अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता था.

उस एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान सुनील गावस्कर थे. पूरे टूर्नामेंट में भारत का दबदबा रहा. भारतीय टीम ने 46 ओवर में 188/4 रन बनाकर पाकिस्तान को हरा दिया. मैच के स्टार सलामी बल्लेबाज सुरिंदर खन्ना रहे, जिन्होंने 56 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई. इस शानदार प्रदर्शन के साथ, भारत ने इतिहास में अपना नाम पहले एशिया कप चैंपियन के रूप में दर्ज करा लिया.

अभी तक हुए एशिया कप की विजेता टीमों पर नजर डाले तो इतिहास में भारत ने अब तक आठ बार ट्रॉफी जीती है. इसी के साथ श्रीलंका छह खिताब के साथ दूसरे स्थान पर है. 

क्या थी पहले एशिया कप में प्राइज मनी?

1984 के एशिया कप की पुरस्कार राशि आज के मानकों की तुलना में भले ही छोटी लगे, लेकिन अपने समय के हिसाब से यह काफी बड़ी थी. विजेता टीम को 50,000 डॉलर, उपविजेता को 30,000 डॉलर और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 20,000 डॉलर दिए गए. टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी 5,000 डॉलर मिले.

IND vs PAK Asia Cup Final: खतरे में है रोहित-विराट का रिकॉर्ड! ये विस्फोटक बल्लेबाज रच सकता है इतिहास

Tags: 1984 Asia CupIndia Pakistan finalSharjah cricketSunil Gavaskar
