Brian Bennett T-20I Century: जो रोहित, विराट और धोनी नहीं कर पाए, वो ज़िम्बाब्वे के खिलाड़ी ने कर दिखाया, धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

Brian Bennett World Record: जिम्बाब्वे और तंजानिया के बीच खेले गए टी20 मुकाबले में ब्रायन बेनेट ने सिर्फ 60 गेंदों पर चौके-छक्कों की बारिश करते हुए 111 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस दौरान ब्रायन बेनेट ने 15 चौके और दो छक्के लगाए.

By: Pradeep Kumar | Published: October 1, 2025 8:13:36 AM IST

Brian Bennett Century Record : रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में शुमार है. इन खिलाड़ियों के नाम वर्ल्ड क्रिकेट में ढ़ेरों रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब ज़िम्बाब्वे के खिलाड़ी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है. जो दुनिया का कोई क्रिकेटर नहीं बना पाया. अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाना है. ये टूर्नामेंट फरवरी 2026 में खेला जाएगा. इस टी-20 वर्ल्ड कप के लिए कई टीमों ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं जो अभी भी इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए क्वालिफायर मैच खेल रही हैं. ऐसे ही एक क्वालिफायर मैच में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ब्रायन बेनेट ने शानदार शतक ठोककर इतिहास रच दिया.  ब्रायन बेनेट ने वो कर दिखाया, जो इससे पहले दुनिया का कोई भी बल्लेबाज़ नहीं कर पाया. ब्रायन बेनेट की इस शतकीय पारी की बदौलत जिम्बाब्वे ने तंजानिया को 113 रनों के बड़े अंतर से हराया. 

60 गेंद पर ठोके 111 रन, रच दिया इतिहास

जिम्बाब्वे और तंजानिया के बीच खेले गए टी20 मुकाबले में ब्रायन बेनेट ने सिर्फ 60 गेंदों पर चौके-छक्कों की बारिश करते हुए 111 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस दौरान ब्रायन बेनेट ने 15 चौके और दो छक्के लगाए. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 221 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में तंजानिया की टीम सिर्फ और सिर्फ 108 रन ही बना पाई. जिम्बाब्वे की टीम ने 113 रनों से इस मैच को जीत लिया. इस मैच की खास बात तो ये रही कि तंजानिया की पूरी टीम मिलकर भी उतने रन नहीं बना पाई, जितने अकेले ब्रायन बेनेट ने बनाए. तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि तंजानिया की टीम एक अकेले ब्रायन बेनेट से ही हार गई. 

ब्रायन बेनेट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट अभी सिर्फ 21 साल और 324 दिन के हैं. अ​​ब वे तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इतनी कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ब्रायन बेनेट दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं. इससे पहले ये काम कई और बल्लेबाजों ने किया है, लेकिन ब्रायन बेनेट उनमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 

अब तक ऐसा रहा है ब्रायन बेनेट का प्रदर्शन

ब्रायन बेनेट ने जिम्बाब्वे के लिए 10 टेस्ट खेलकर अब तक 503 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक शामिल हैं. वनडे की बात की जाए तो उन्होंने 11 मुकाबले खेलकर 348 रन बनाए हैं और वहां भी उनके नाम एक शतक दर्ज है. अब 43 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलकर उन्होंने इस फॉर्मेट में भी अपना शतक पूरा कर लिया है. ब्रायन बेनेट गेंदबाजी भी करते हैं. उन्होंने टेस्ट में छह और टी20 इंटरनेशनल में भी छह ही बल्लेबाज़ों का शिकार किया है.

