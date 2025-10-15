ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद क्या खत्म हो जाएगा भारत के सबसे फेवरेट जोड़ी का सफर, Virat-Rohit के संन्यास को लेकर BCCI ने दिया जवाब

Virat-Rohit Sharma Retirement: भारत के दो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा है. हालाकि इस सीरीज में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है. दोनों खिलाड़ियों को लेकर ऐसी अफवाह उठ रही था कि यह दोनों खिलाड़ियों की आखिरी सीरीज होगी.ऐसी अटकलें थीं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इस सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे. अब BCCI ने इस पर जवाब दिया है. BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बुधवार को साफ किया कि ये दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रिटायर नहीं होंगे.

BCCI Vice President Rajeev Shukla ने क्या कहा ?

विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर कमेंट करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि दोनों खिलाड़ी खेलते रहेंगे, और टीम इंडिया को उनकी जरूरत है. शुक्ला ने कहा, ‘वो दोनों हमारे लिए बेहद कीमती हैं. रोहित और विराट दोनों ग्रेट खिलाड़ी हैं. दोनों की आखिरी सीरीज की बात करें तो ये खबर ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है.’

Ajit Agarkar ने कही थी ये बात

दोनों खिलाड़ियों को लेकर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने तो यह भी कहा था कि रोहित और विराट कोहली का 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलना पक्का नहीं है. इससे यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दोनों पुराने खिलाड़ी एक साथ रिटायर हो सकते हैं, लेकिन BCCI के वाइस-प्रेसिडेंट ने अब इस दावे को खारिज कर दिया है.

Rohit Sharma का वनडे करियर

रोहित शर्मा ने अब तक लगभग 273 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 11,000 से अधिक रन बनाए हैं. रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में 32 शतक और 58 अर्धशतक दर्ज हैं. वे वनडे इतिहास में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने तीन दोहरे शतक (Double Century) लगाए हैं. उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 264 रन है जो उन्होंने 2014 में कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, और यह एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.