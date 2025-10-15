Home > खेल > जो नहीं कर पाए रोहित और कोहली, क्या Shubman Gill कर पाएंगे देश के लिए वो काम? जानें क्यों जागी 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद

जो नहीं कर पाए रोहित और कोहली, क्या Shubman Gill कर पाएंगे देश के लिए वो काम? जानें क्यों जागी 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद

By: Divyanshi Singh | Published: October 15, 2025 10:20:30 AM IST

World Test Championship 2025-27
World Test Championship 2025-27

World Test Championship 2025-27: भारतीय टीम ने 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अपनी पहली सीरीज़ जीती. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शानदार प्रर्दशन किया और दो मुकाबलो के सीरीज को 2-0 से आसानी से अपने नाम कर लिया. इससे इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5 मैचों के सीरीज में भारतीय टीम ने 2 मैच हारे थे वहीं दो में जीत मिली थी. एक मुकाबला ड्रॉ हो गया था. जिससे सीरीज ड्रॉ रहा.

पहली सीरीज में मिली जीत 

वेस्टइंडीज़ को हरा कर भारतीय टीम ने 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जीत का सिलसिला पहले ही शुरू कर दिया है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 2-0 से हराकर अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीती. दो बार की रनर-अप टीम इस मेगा इवेंट के चौथे एडिशन में आगे भी शानदार प्रर्दशन करना चाहेगी.

पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे स्थान पर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी तक तीन बार खेले गए हैं. जहां दो बार भारत ने फाइनल में जगह बनाई थी. लेकिन टीम अभी तक कोई खिताफ हासील नहीं कर पाई है. 2025 में पहली बार भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही. भारतीय टीम ने मौजूदा साइकिल में अपने अभियान की मज़बूत शुरुआत की है. इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज़ में 2-2 से ड्रॉ के बाद भारतीय टीम ने अपने घर में वेस्टइंडीज़ को 2-0 से हरा दिया. फिलहाल भारतीय टीम 61.90 के जीत प्रतिशत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है.

पॉइंट्स टेबल में भारत का स्थान

वहीं पॉइंट्स टेबल में पहले ऑस्ट्रेलिया 100% जीत के साथ नंबर वन पर है. वहीं 66.67% जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका दूसरे स्थान पर है.नौ टीमों में भारत अकेली ऐसी टीम है जिसने दो सीरीज़ खेली हैं. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मौजूदा साइकिल में अपनी पहली सीरीज़ खेल रहे हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है.

भारत का शेड्यूल (WTC 2025-27)
विरोधी सरजमीं मैच समय
साउथ अफ्रीका घर 2 नवंबर 2025
श्रीलंका विदेश 2 अगस्त 2026
न्यूजीलैंड विदेश 2 अक्टूबर 2026
ऑस्ट्रेलिया घर 5 फरवरी-मार्च 2027

WTC 2025-27 में भारत का शेड्यूल

बता दें कि भारत को अभी 4 टेस्ट सीरीज खेलनी हैं. जिसमें से दो सीरीज भारत को विदेशी सरजमीं पर खेलनी है. वहीं दो सीरीज घरेलू ज़मीन पर होंगे.अगले महीने भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से दो टेस्ट मैच खेलेगी. ये टेस्ट सीरीज भारत में खेली जाएगी. इसके बाद 2027 में वो 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी करेंगे जो इस साइकिल की उनकी आखिरी सीरीज़ होगी.

विदेशी ज़मीन पर मुश्किल परीक्षा

वहीं भारतीय टीम अपने दो विदेशी मुकाबले न्यूजीलैंड और श्रीलंका में खेलेगी. भारत का विदेशी दौरा आसान नहीं है. भारतीय टीम नौ साल बाद टेस्ट सीरीज़ के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी. इसके बाद, दोनों टीमें 2021 के चैंपियन न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दो मैच खेलने के लिए न्यूज़ीलैंड भी जाएंगी. भारत ने 2020 के बाद से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ कोई होम मैच नहीं खेला है और 2009 के बाद से न्यूज़ीलैंड में कोई मैच नहीं जीता है.

IND vs AUS: फिर दिखेगा रोहित-विराट का जलवा, जानिए ऑस्ट्रेलिया दौरा का पूरा शेड्यूल और मैचों की टाइमिंग

IND vs AUS: फिर दिखेगा रोहित-विराट का जलवा, जानिए ऑस्ट्रेलिया दौरा का पूरा शेड्यूल और मैचों की टाइमिंग
