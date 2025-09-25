ASIA CUP 2025 FINAL: एशिया कप में अब कैसे होगा IND vs PAK का फाइनल, जानिए पूरा समीकरण

Asia Cup 2025 Final Qualification Scenerio For Pakistan : एशिया कप (Asia Cup 2025) का कारवां अब धीरे-धीरे अपने फाइनल की ओर बढ़ रहा है. टीम इंडिया ने बांग्लादेश (IND vs BAN) को 41 रनों से मात देकर पहले ही फाइनल का टिकट कटा लिया है. इसका मतलब साफ है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारी है. भारत ने अभी तक 5 मैच खेले हैं और पांच के पांच मैचों में टीम इंडिया ने अपने विरोधियों को धूल चटाई है. लीग स्टेज में भारत ने अपने 3 के 3 मैच जीते थे और अब सुपर-4 के भी दो मैच जीतकर सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी फाइनल में पहुंच गई है. एक तरफ तो टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया, तो दूसरी तरफ एशिया कप की सुपर-4 की प्वॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हो गया. अब क्रिकेट के दीवानों के लिए एक मजेदार बात ये है कि हमें एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) का महामुकाबला देखने को मिल सकता है. इस बार का एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला जा सकता है. ये कैसा मुमकिन होगा, कैसे अब पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच पाएगा. चलिए आपको इसको पूरा गणति समझाते हैं.

टीम इंडिया है सबसे ऊपर

पाकिस्तान अब कैसे एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगा? उसको समझने और जानने के लिए आपको पहले एशिया कप का मौजूदा प्वॉइंट्स टेबल समझना होगा. टीम इंडिया इस एशिया कप में एकलौती ऐसी टीम है, जिसने अभी तक मौजूदा टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है. इसी वजह से भारतीय टीम प्वॉइंस टेबल में नंबर-1 पर कायम है. अब भारतीय टीम ने जैसे ही बांग्लादेश को 41 रनों से धूल चटाई वैसे ही एशिया कप 2025 की सुपर-4 की प्वॉइंट्स टेबल में बदलाव देखने को मिल रहा है. अब श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. हालांकि अभी उसका एक मैच भारत के साथ होना है, लेकिन अब उस मैच का कोई मतलब नहीं है.

अब कैसी दिखती है प्वॉइंट्स टेबल?

सुपर-4 स्टेज में सभी टीमों ने अपने 2-2 मैच खेल लिए हैं. टीम इंडिया ने क्योंकि अपने सभी मैच जीते हैं तो भारत 2 मैचों में 4 अंकों के साथ टॉप पर है. दोनों मैचों में जीत के साथ भारत का नेट रन रेट- +1.357 का है. दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है. पाकिस्तान ने 2 मैचों में 1 जीत दर्ज़ की है, तो एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान का नेट रन रेट- +0.226 है. पाक की टीम को भारत से हार मिली थी, तो वहीं उसने श्रीलंका को मात दे दी थी. में वहीं, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है. बांग्लादेश ने सुपर-4 स्टेज में 2 मैच खेले हैं इन दो मैचों में उसे एक जीत मिली है तो एक मुकाबले में हार झेलनी पड़ी है. ऐसे में बांग्लादेश के 2 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट–0.969 का है. इसका मतलब बांग्लादेश का नेट रन रेट कम है इसीलिए वो तीसरे नंबर पर है. चौथे नंबर पर श्रीलंका की टीम है. हालांकि श्रीलंका अब एशिया कप 2025 से बाहर हो गई है, क्योंकि उसने सुपर-4 स्टेज में दो मैचों में से कोई भी मैच नहीं जीता है।

एशिया कप 2025 का सुपर-4 का प्वॉइंट्स टेबल

देश मैच जीत हार अंक नेट रन रेट

भारत 2 2 0 4 +1.357

पाकिस्तान 2 1 1 2 +0.226

बांग्लादेश 2 1 1 2 -0.969

श्रीलंका 2 0 2 0 -0.590

पाकिस्तान को हुआ बड़ा फायदा

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो गया है. क्योंकि अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला बांग्लादेश से है और अब अगर पाकिस्तान की टीम अपने अगले मैच में बांग्लादेश को हरा देती है. तो फिर हमें भारत-पाकिस्तान (INDIA-PAKISTAN FINAL) देखने को मिल सकता है. अगर ऐसा हुआ तो ये एशिया कप 2025 में तीसरा मौका होगा जब हमें भारत पाक महामुकाबला देखने को मिलेगा.