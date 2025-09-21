Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कब शुरू होगा पहला फेज

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: महाराष्ट्र के घनसोली में शनिवार को भारी बारिश के बीच बुलेट ट्रेन की स्पीड से बुलेट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 5 किमी. की सुरंग को ब्रेक थ्रू किया गया. मौके पर मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बटन दबाकर सुरंग का ब्रेक थ्रू किया जो महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर सुरंग का हिस्सा है। साथ ही ,घनसोली से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की ओर आगे करीब 3 किलोमीटर के बाद समुद्र के अंदर 7 किलोमीटर सुरंग बनेगी जो समुद्र तल से 18 मीटर (करीब 60 फीट) नीचे होगी.

मौके पर पहुंची रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि बुलेट ट्रेन 3 फेज में शुरू होगा. पहला फेज अगले साल 2027 में बिली मोरा से सूरत के बीच शुरू होगी यानी बुलेट ट्रेन चलने लगेगी. दूसरा फेज ठाणे क्रिक तक साल 2028 में और मुंबई बीकेसी तक 2029 तक पूरा हो जाएगा. इसमें E 10 शिंकासेन सीरीज की जापानी बुलेट ट्रेन कोच 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी जिसकी अधिकतम स्पीड 350KMPH है. भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट को जापान में ट्रेनिंग दी जा रही है. इस मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें मिडिल क्लास भी सफर कर सकेंगे, इसका किराया मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा. इसका ज्यादा किराया नहीं होगा. पहले पीक टाइम में हर आधे घंटे में मिलेगी बुलेट ट्रेन और बाद में पीक टाइम में हर 10 मिनट में बुलेट ट्रेन का सफर कर सकते हैं.

सुरंग का काम पूरा

इस टनल की खुदाई का काम 3 तरफ से किया गया. इसे एक NATM तकनीक बनाया गया जिसके पास तक पहुंचने के लिए एक एडिशनल टनल बनाया गया और दोनों तरफ से पहाड़ के बीच खुदाई शुरू हुई. यह काम 2024 में शुरू किया गया था. पहला ब्रेक थ्रू 9 जुलाई 2025 को (एडीआईटी और सावली शाफ्ट के बीच, 2.7 कि.मी.) पूरा किया गया था. आज ब्रेक थ्रू के साथ ही सावली शाफ्ट से शिलफाटा में टनल पोर्टल तक 4.881 किलोमीटर लंबी टनल पूरी हो गई है. ये टनल शिलफाटा स्थित एमएएचएसआर प्रोजेक्‍ट के वायडक्ट से जुड़ जाएगी. इस NATM टनल की खुदाई की चौड़ाई 12.6 मीटर है. टनल निर्माण में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त टनल का निर्माण किया गया, जिससे घनसोली और शिलफाटा दोनों तरफ से एक साथ खुदाई संभव हो सकी.

बाकी 16 किलोमीटर सुरंग होगी सिंगल ट्यूब टनल

अब बची हुई 16 किमी. टनल का काम TBM (टनल बोरिंग मशीन) से किया जाएगा. यह टनल 13.1 मीटर व्यास की सिंगल ट्यूब टनल होगी, जिसमें अप और डाउन दोनों लाइनों के लिए दोहरे ट्रैक होंगे. इसमें समुद्र के नीचे 7 KM का सुरंग ठाणे क्रिक से विक्रोली के बीच होगी जिसका सफर रोमांच भरा रहने वाला है.

फैन को रोता देखकर PM मोदी भी चौंके, जानें अपने ‘किस’ वादे से जीत लिया लोगों का दिल