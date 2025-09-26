IND vs PAK ASIA CUP 2025 FINAL: भारत-पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप का फाइनल, जानिए क्यों ये मैच होगा सबसे अलग?

India VS Pakistan in Asia Cup Final: एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश (PAK vs BAN) को 11 रनों से हराया और फाइनल का टिकट कटाया. अब एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारतीय टीम (IND vs PAK) से होगा, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले ही एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली थी. ये एशिया कप के इतिहास में पहला मौका होगा जब फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी. 11 रनों की इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया.

पहली बार फाइनल में होगा IND vs PAK

एशिया कप का ये 17वां एडिशन खेला जा रहा है और इससे पहले एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला हो. ये पहला मौका होगा जब खिताब की इस लड़ाई में भारत और पाकिस्तान की टीमें जद्दोजहद करती हुई नज़र आएंगी.

भारत ने पाकिस्तान को 2-2 बार पीटा

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें 2-2 पहले ही आमने-सामने हो चुकी हैं. मजेदार बात ये है कि टीम इंडिया ने दोनों ही बार पाकिस्तान को पस्त करते हुए जीत हासिल की. पहली बार लीग स्टेज में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, तब भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज़ की. दूसरी बार दोनों टीमों का सामना सुपर-4 स्टेज में हुआ, तब भी सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने पाकिस्तानी टीम को 6 विकेट से रौंदा. लेकिन अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मात देकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है.

12वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत

टीम इंडिया 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचने में सफल हुई है. वैसे भी भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है. तो अब टीम इंडिया अपने टाइटल को डिफेंड करने के बेहद करीब है. अब भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर यानि की रविवार को एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाएगा और सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीतना चाहेगी।

8 बार भारत मे जीता एशिया कप

भारतीय टीम ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है. लेकिन इस बार एशिया कप का ये फाइनल मैच बेहद खास है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल मेंं भारत और पाकिस्तान की टीमें ट्रॉफी के लिए आपस में जंग करती हुई नज़र आएंगी.

ये भी पढ़ें-IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज दौरे के लिए इन 5 स्टार खिलाड़ियों को भारतीय टीम से कर दिया गया ड्रॉप