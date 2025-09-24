Asia cup 2025: अभिषेक का तूफान, गुरु भी हैरान! इस मामले में तोड़ दिया युवराज का ये खास रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Asia Cup 2025: टी20 क्रिकेट में जब-जब विस्फोटक बल्लेबाज़ी की बात होती है, तो युवराज सिंह का नाम जरूर आता है. लेकिन अब उन्हीं के शिष्य अभिषेक शर्मा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने गुरु का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सबको चौंका दिया है. एशिया कप के इस मुकाबले में उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी ने फैंस को सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं आखिर कैसे अभिषेक ने युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है.

आपको बता दें कि भारतीय टी20 सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा का एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 25 गेंदों पर ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़कर अपने गुरु युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

गुरु युवराज सिंह को पीछे छोड़ा

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने पाँच चौके और तीन छक्के लगाए. इस अर्धशतक ने गुरु युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया और 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं. सूर्यकुमार यादव इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि रोहित दूसरे स्थान पर हैं.

टी20I मैचों में भारत के लिए 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज़्यादा बार 50 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची कुछ इस प्रकार है.

सूर्यकुमार यादव ने 7 बार

रोहित शर्मा – 6

अभिषेक शर्मा * -5

युवराज सिंह -4

केएल राहुल -3

सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सुरेश रैना की बराबरी

अभिषेक शर्मा 75 रन बनाकर रन आउट हो गए. रन आउट होने से पहले उन्होंने अपनी पारी में पाँच छक्के लगाए। इस तरह उनके टी20 करियर में कुल 58 छक्के हो गए हैं. अब वह भारत के सर्वकालिक टी20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने सुरेश रैना की बराबरी की, जिन्होंने 66 पारियों में 58 छक्के लगाए थे.

अभिषेक ने अपनी 21वीं टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में यह उपलब्धि हासिल की. ​​अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से वह जल्द ही अपने गुरु युवराज सिंह से आगे निकल सकते हैं. उनके गुरु युवराज सिंह, जिन्होंने 51 पारियों में 74 छक्के लगाए हैं, उनसे बस कुछ ही दूरी पर हैं.