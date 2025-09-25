Asia Cup 2025: 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को 41 रन से चटाई धूल
Team India in Asia Cup Final: टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया और फाइनल का टिकट कटाया. भारतीय टीम अब एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है.

Team India Beat Bangladesh: एशिया कप 2025 (ASIA CUP 2025) में भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने 41 रनों से जीता और सीधे फाइनल का टिकट हासिल कर लिया. भारतीय टीम अब एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. ये 12वां मौका है जब भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है. भारत की इस जीत के साथ ही श्रीलंका की टीम अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाई और सीधे फाइनल की टिकट कटाई.

अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी

इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) ओपनिंग के लिए आए. भारतीय ओपनर्स ने सधी हुई शुरुआत की. एक तरफ से गिल रन बना रहे थे, तो दूसरे छोर से अभिषेक भी स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे. तभी गिल आउट हो गए. गिल के आउट होते ही अभिषेक शर्मा ने अपना रोद्र रुप दिखाना शुरू कर दिया. अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाज़ी के आगे बांग्लादेशी गेंदबाज़ों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां और कैसे गेंदबाज़ी करें. अभिषेक की धमाकेदार बल्लेबाज़ी का आलम ये था कि उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 75 रन ठोक दिए. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले. ये अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ही थी जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए. 

कुलदीप ने बांग्लादेश को फंसाया

बांग्लादेश की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 169 रनों का टार्गेट मिला. बांग्लादेश की टीम ने अपने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ इतने ही बड़े लक्ष्य को चेज कर दिया था, तो ऐसे में लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम यहां भी फाइट देगी, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ी के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज़ों ने हथियार डाल दिए. बांग्लादेश को पहला झटका दिया जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने. जस्सी ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बांग्लादेशी ओपनर तंजीद हसन को कैच आउट करवा दिया. इसके बाद कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और बांग्लादेश के 3-3 बल्लेबाज़ों को अपने चंगुल में फंसाया. बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19.3 ओवर में 127 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. 

इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की. अब भारतीय टीम का अगल मुकाबला श्रीलंका से सुपर-4 राउंड में 26 सितंबर को होगा, लेकिन अब इस मैच के कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है, तो वहीं श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

12वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत

ये 12वां मौका है जब भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची है. टीम इंडिया ने 8 बार इस टूर्नामेंट को जीता है. भारतीय टीम 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में ये टूर्नामेंट जीती है.

