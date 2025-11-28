IND vs SA Live Streaming Details:कब, कहां और कैसे बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे भारत-द.अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच? जानिए पूरी डिटेल

sa vs ind odi: भारतीय क्रिकेट फैन्स फिलहाल निराश हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में मिली 2-0 की हार ने टीम इंडिया के प्रदर्शन, खिलाड़ियों के साथ-साथ रणनीति पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हार की समीक्षा भी लगातार की जा रही है. भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए टीम इंडिया v/s साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होने जा रही है. टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन ना केवल साउथ अफ्रीका से टेस्ट में मिली बुरी हार का बदला ले सकते हैं, बल्कि क्रिकेट फैन्स का गुस्सा और निराशा भी कम कर सकते हैं.

कहां होगा पहला वनडे मुकाबला?

क्रिकेट फैन्स की जानकारी के लिए बता दें कि टीम इंडिया v/s साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार (30 नवंबर, 2025) को होगी. रांची (झारखंड) के मैदान में पहला मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले पर दर्शकों की नजरें रहेंगी, क्योंकि टीम इंडिया जीत के साथ वनडे सीरीज का आगाज कर सकती है.

India vs South Africa ODI Match Timing कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे मैच?

दक्षिण अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच तीन दिवसीय वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, तीनों ही वनडे मैच डे नाइट ही खेले जाएंगे. इस तरह रांची में खेला जाने वाला वनडे मुकाबला 30 नवंबर, 2025 को दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा.

1 बजे होगा टॉस

नियमानुसार, मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी ठीक एक बजे साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आएंगे. 50-50 ओवर का यह मैच रात करीब दस बजे तक समाप्त होगा. इसका मतलब एक बजे से ही दर्शकों के लिए एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगा.

कौन करेगा कप्तानी

टीम इंडिया के वनडे के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट से ग्रस्त हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम अब केएल राहुल की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे खेलने के लिए उतरेगी. इस मैच में भले ही कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेंगीं. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने टेस्ट और टी-20 से रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए फैन्स का पूरा ध्यान इन दोनों खिलाड़ियों के वनडे में प्रदर्शन पर रहेगा.

कहां देख सकेंगे मैच?

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ODI सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. दर्शक स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु और स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.