सेमीफाइनल से पहले वरुण चक्रवर्ती को मिला अनिल कुंबले का गुरुमंत्र, क्या इंग्लैड के बल्लेबाजों के खिलाफ करेगा काम?

varun chakravarthy t20 world cup: भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने बुधवार को कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले चक्रवर्ती के साथ उनके सेशन उन्हें कुछ क्लैरिटी देने पर फोकस थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 5, 2026 4:31:20 PM IST

अनिल कुंबले ने वरुण चक्रवर्ती को सलाह दी
अनिल कुंबले ने वरुण चक्रवर्ती को सलाह दी


Anil Kumble Advice For Varun Chakaravarthy: टी20 वर्ल्ड कप  2026 से पहले के मैचों में वरुण चक्रवर्ती को खेलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन टूर्नामेंट में स्पिनर के लिए ऐसा नहीं हुआ. चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में अब तक 12 विकेट लेकर तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन उनमें से आधे नीदरलैंड्स और नामीबिया के खिलाफ आए हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 40 रन दिए. भारत के महान स्पिनर और पूर्व हेड कोच अनिल कुंबले को लगता है कि अगर चक्रवर्ती दाएं हाथ के बल्लेबाजों से थोड़ी और दूर गेंदें लें तो उन्हें मदद मिल सकती है.

अनिल कुंबले की वरुण चक्रवर्ती को सलाह 

ESPNCricinfo पर कुंबले ने कहा, “मैंने उन्हें दाएं हाथ के बल्लेबाजों से गेंद इतनी दूर ले जाते हुए नहीं देखा.” हालांकि उन्होंने माना कि उन्हें सही नंबरों के बारे में पता नहीं है, कुंबले को लगता है कि अब भी, चक्रवर्ती दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल गेंदबाज हैं. हालांकि, भारत के पूर्व कप्तान को यह भी लगता है कि अब बैट्समैन को पता है कि चक्रवर्ती का सामना करते समय क्या उम्मीद करनी है और अगर वह दाएं हाथ के बल्लेबाजों से गेंद दूर ले जाना शुरू कर दें, तो यह बात बेअसर हो सकती है, जिससे अंदर आने वाली गेंद और भी खतरनाक हो जाएगी.

“मुझे लगता है कि वह ऐसा और भी कर सकते हैं, फिर दाएं हाथ के बल्लेबाजों की तरफ आने वाली गेंद और भी खतरनाक हो जाती है. हालांकि बैट्समैन हर बार जब वह बॉलिंग करते हैं तो उसे पकड़ नहीं पाते, ऐसा लगता है कि बैट्समैन सिर्फ गेंद के आने का इंतजार कर रहे हैं और उसे ढूंढने के बजाय उसी तरह खेल रहे हैं. तो शायद उन्हें कुछ ऐसी गेंदें भी डालनी चाहिए जो बाहर जाती हैं और फिर उसे वापस अंदर लाना चाहिए. मुझे सही नंबरों के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे बस यही दिख रहा है,” कुंबले ने कहा.

चक्रवर्ती बड़ा परफॉर्मर बनना चाहते हैं: मोर्कल

भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने बुधवार को कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले चक्रवर्ती के साथ उनके सेशन उन्हें कुछ क्लैरिटी देने पर फोकस थे. मोर्कल ने कहा, “वरुण के साथ बस एक नॉर्मल रूटीन सेशन था. उसे गेम से एक दिन पहले सिंगल-विकेट प्रैक्टिस बहुत पसंद है. हम मेंटली उसके प्रोसेस को समझ सकते हैं. हमारी जो बातचीत हुई है, वह बस क्लैरिटी के बारे में है और उसे अपनी बॉलिंग को लेकर अच्छा महसूस करना चाहिए.”

‘वरुण के पास हर बॉल पर विकेट लेने की काबिलियत’

“ज़ाहिर है, मैं उसका प्रोसेस नहीं बता सकता. लेकिन मैं उसे बताता रहता हूँ कि हमारी बॉलिंग लाइन-अप में, वरुण के पास जो स्किल और वैरिएशन है, उसके साथ वह लगभग हर बॉल पर विकेट लेने की काबिलियत रखता है. इसलिए अगर वह एक बाउंड्री या बॉल पर जाता है, तो वह जितना हो सके उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है. उसके लिए, बस अगली बॉल पर आगे बढ़ना है और यह पक्का करना है कि वह अगली बॉल पर कमिटेड रहे.”

मोर्कल ने कहा “मुझे लगता है कि वरुण के लिए, कभी-कभी, उसकी क्रेडिट के लिए, वह टीम के लिए एक बड़ा परफॉर्मर बनना चाहता है. इसलिए वह खुद पर थोड़ा प्रेशर डालेगा. लेकिन वह हमारे लिए एक मैच विनर है,”.

