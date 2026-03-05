Home > खेल > IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11

IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11

IND vs ENG Playing 11: जहां एक तरफ ईरान इजराइल से लेकर अमेरिका और UAE में जंग का माहौल है तो वहीं भारत में अभी मैदानी जंग चल रही है. सीधा-सीधा मतलब है T20 वर्ल्ड कप 2026. जी हाँ! T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है.

By: Heena Khan | Published: March 5, 2026 12:20:24 PM IST

T20 world cup semi final
T20 world cup semi final


IND vs ENG Playing 11: जहां एक तरफ ईरान इजराइल से लेकर अमेरिका और UAE में जंग का माहौल है तो वहीं भारत में अभी मैदानी जंग चल रही है. सीधा-सीधा मतलब है T20 वर्ल्ड कप 2026. जी हाँ! T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है. आपको बता दें कि यह मैच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7:00 बजे IST से शुरू होगा. लेकिन इस अहम मैच से पहले, अभिषेक शर्मा के सिलेक्शन को लेकर अब बहस छिड़ गई है. वहीं अब फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत नॉकआउट के लिए अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव करेगा.

You Might Be Interested In

अभिषेक की होगी छुट्टी? 

अभिषेक वो नाम है जो इस वर्ल्ड कप से पहले बल्ले से लगातार धमाल मचा रहे थे और लगातार चौके-छक्के मार रहे थे, खास बात ये है कि अभिषेक टूर्नामेंट में एक डिजास्टर रहे हैं. वहीं फिर ग्रुप स्टेज में लगातार तीन मैचों में ज़ीरो पर आउट होने और वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल में 11 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाने के बाद उन्हें हटाने की मांग तेज हो गई है. कुल मिलाकर, अभिषेक ने छह मैचों में 13.33 की एवरेज से 80 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 55 रहा है. भारतीय ओपनर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था.

क्या रिंकू को मिलेगा मौका? 

आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर अभिषेक सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं, तो संजू सैमसन और ईशान किशन पारी की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं करीबी फिनिशर रिंकू सिंह की वापसी हो सकती है, हालांकि ऐसा होना मुश्किल लगता है. वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान में उतर सकती है. टीम मैनेजमेंट के जीतने वाले कॉम्बिनेशन में बदलाव करने की संभावना नहीं है.

You Might Be Interested In

भारत की प्‍लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर)
अभिषेक शर्मा
ईशान किशन
सूर्यकुमार यादव (कप्तान)
तिलक वर्मा
हार्दिक पांड्या
शिवम दुबे
अक्षर पटेल
वरुण चक्रवर्ती
अर्शदीप सिंह
जसप्रीत बुमराह

इंग्‍लैंड की प्‍लेइंग 11

फिलिप सॉल्ट
जोस बटलर (विकेटकीपर)
हैरी ब्रूक (कप्तान)
जैकब बेथेल
टॉम बैंटन
सैम करन
विल जैक्स
लियाम डॉसन
रेहान अहमद
जोफ्रा आर्चर
आदिल राशिद

अगर रविवार को किया ये काम, तो जाना होगा जेल; आखिर क्यों बनाया ऐसा कानून?

You Might Be Interested In
Tags: abhishek sharmaCricketIND vs ENGrinku singhSurya Kumar YadavT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसे उतारें होली की सुस्ती? यहां जानें घरेलू नुस्खे

March 4, 2026

22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म? होली के बाद आ...

March 3, 2026

इन गानों के बिना अधूरी है होली, सुनकर थिरकने को...

March 3, 2026

आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल

March 3, 2026

कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?

March 3, 2026

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026
IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11
IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11
IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11
IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11