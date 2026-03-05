IND vs ENG Playing 11: क्या कटेगा अभिषेक शर्मा का पत्ता? रिंकू सिंह की एंट्री पर सस्पेंस; जानें भारत की प्लेइंग 11

IND vs ENG Playing 11: जहां एक तरफ ईरान इजराइल से लेकर अमेरिका और UAE में जंग का माहौल है तो वहीं भारत में अभी मैदानी जंग चल रही है. सीधा-सीधा मतलब है T20 वर्ल्ड कप 2026. जी हाँ! T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है. आपको बता दें कि यह मैच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7:00 बजे IST से शुरू होगा. लेकिन इस अहम मैच से पहले, अभिषेक शर्मा के सिलेक्शन को लेकर अब बहस छिड़ गई है. वहीं अब फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत नॉकआउट के लिए अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव करेगा.

अभिषेक की होगी छुट्टी?

अभिषेक वो नाम है जो इस वर्ल्ड कप से पहले बल्ले से लगातार धमाल मचा रहे थे और लगातार चौके-छक्के मार रहे थे, खास बात ये है कि अभिषेक टूर्नामेंट में एक डिजास्टर रहे हैं. वहीं फिर ग्रुप स्टेज में लगातार तीन मैचों में ज़ीरो पर आउट होने और वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल में 11 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाने के बाद उन्हें हटाने की मांग तेज हो गई है. कुल मिलाकर, अभिषेक ने छह मैचों में 13.33 की एवरेज से 80 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 55 रहा है. भारतीय ओपनर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था.

क्या रिंकू को मिलेगा मौका?

आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर अभिषेक सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं, तो संजू सैमसन और ईशान किशन पारी की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं करीबी फिनिशर रिंकू सिंह की वापसी हो सकती है, हालांकि ऐसा होना मुश्किल लगता है. वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान में उतर सकती है. टीम मैनेजमेंट के जीतने वाले कॉम्बिनेशन में बदलाव करने की संभावना नहीं है.

भारत की प्‍लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर)

अभिषेक शर्मा

ईशान किशन

सूर्यकुमार यादव (कप्तान)

तिलक वर्मा

हार्दिक पांड्या

शिवम दुबे

अक्षर पटेल

वरुण चक्रवर्ती

अर्शदीप सिंह

जसप्रीत बुमराह

इंग्‍लैंड की प्‍लेइंग 11

फिलिप सॉल्ट

जोस बटलर (विकेटकीपर)

हैरी ब्रूक (कप्तान)

जैकब बेथेल

टॉम बैंटन

सैम करन

विल जैक्स

लियाम डॉसन

रेहान अहमद

जोफ्रा आर्चर

आदिल राशिद

