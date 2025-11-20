Aaryavir Sehwag: भारत को मिला दूसरा विराट कोहली! चौके-छक्कों से गेंदबाजों की उड़ा देता है धज्जियां

आर्यवीर सहवाग सिर्फ़ वीरेंद्र सहवाग के बेटे ही नहीं हैं बल्कि वो अपनी बेखौफ़ बैटिंग और डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े स्कोर के लिए पहले से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. क्रिकेट फैंस उनकी बैटिंग को देख रहे हैं और सराह रहे हैं. अगर आर्यवीर दिन प्रतिदिन खुद को निखारते चले गए तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय क्रिकेट को दुसरा सहवाग मिल जाएगा. हालाँकि उनकी बैटिंग स्टाइल और आक्रामक अंदाज को देखकर कुछ फैंस का ये भी मानना है कि आर्यवीर भारत के अगले विराट कोहली हैं. आइये पहले एक नजर डालते हैं आर्यवीर सहवाग के क्रिकेट करियर पर.

आर्यवीर सहवाग कौन हैं? करियर, स्टैट्स और ब्रेकथ्रू मोमेंट्स

आर्यवीर एक ऐसे घर में पले-बढ़े जहाँ क्रिकेट की बातें होती थीं, उन्होंने अपने पिता को (जो भारत के सबसे ज़बरदस्त ओपनर्स में से एक थे, जो बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाते थे) देखा है. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आर्यवीर ने भी क्रीज़ पर वही अग्रेसिव एटीट्यूड अपना लिया है.

अपने बचपन में ही, उन्होंने दिखाया कि वे बड़े बॉलर्स को संभाल सकते हैं, सब्र के साथ सीरियस पावर और टाइमिंग मिलाकर, फैंस कहते हैं कि उनका स्टाइल काफी हद तक उनके पिता जैसा लगता है, इसमें स्वैग है.

आर्यवीर का क्रिकेट का सबसे बड़ा मोमेंट

उनका बड़ा मोमेंट कूच बिहार ट्रॉफी में आया, जो भारत में अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए एक टॉप टूर्नामेंट है. उन्होंने मेघालय के खिलाफ नाबाद 200 रन बनाए, जिसमें 34 चौके और दो छक्के मारे, जिससे गेंदबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला.

बाद में, वह 309 गेंदों पर 297 रन बनाने के करीब थे, जो ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ तीन रन कम था। उस पारी में 51 चौके और तीन छक्के शामिल थे. आर्यवीर ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि अच्छी बॉलिंग भी की. कहानी यह है कि उनके पापा ने एक बार उनसे वादा किया था कि अगर वह वीरेंद्र के सबसे ज़्यादा टेस्ट स्कोर 319 को तोड़ देंगे तो उन्हें एक फरारी कार मिलेगी.

आर्यवीर सहवाग का क्रिकेट सफर

वह सिर्फ लंबे फॉर्मेट तक ही सीमित नहीं हैं. आर्यवीर दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के साथ T20 सीन में आए, जहां उन्हें ₹8 लाख में खरीदा गया. अपने पहले गेम में, उन्होंने बिना समय गंवाए RCB के पूर्व तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की गेंदों पर लगातार दो चौके मारे। उस समय आप उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल देख सकते थे.

इन सबके बीच, आर्यवीर ने अपने पैर ज़मीन पर रखे हैं. वीरेंद्र सहवाग अक्सर कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि उनके बेटे उनकी कॉपी करें, वह चाहते हैं कि वे अपना रास्ता खुद बनाएं, चाहे वह क्रिकेट हो या कुछ और.

लेकिन आर्यवीर ने अपने लक्ष्य ऊंचे रखे हैं. उसने IPL कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, और जिस तरह के रन वह बना रहा है, उससे वह खुद को एक असली मौका दे रहा है.

आर्यवीर क्यों मायने रखते हैं?

यह सिर्फ सहवाग का नाम नहीं है. वह अपने प्रदर्शन से साबित कर रहा है कि वह सही है: बड़े शॉट, लंबी पारी, और वह निडर सोच. उसमें टैलेंट है, अनुशासन भी है. वह अगली बड़ी चीज़ हो सकता है, शायद एक और सहवाग जो खेल में धूम मचा दे, लेकिन अपने अंदाज़ के साथ.

जैसे-जैसे वह यूथ क्रिकेट से आगे बढ़ेगा, लोग देखते रहेंगे, फैंस, सिलेक्टर्स, IPL स्काउट्स. अभी के लिए, अपने एज-ग्रुप और DPL प्रदर्शन से, आर्यवीर दिखा रहा है कि वह सिर्फ अपने पिता के नक्शेकदम पर नहीं चल रहा है. वह अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, और ईमानदारी से कहें तो वह अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं,

