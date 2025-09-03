बारिश में भारत की सड़कें बन जाती हैं तालाब, वहीं इन देशों में सड़कें खुद सोख लेती हैं पानी, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर होती है वाहवाही

World’s Best Drainage Systems: इन दिनों भारी बारिश के कारण भारत के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियाँ उफान पर हैं। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो कई लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर भारत के 23 जिलों के लगभग 1400 गाँव पानी में डूब गए हैं। पंजाब में भी यही हाल है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अगर पहाड़ों की बात करें तो वहाँ भी हालात खराब हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर जैसे शहरों में बादल फटने से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। गुरुग्राम जैसे महानगर इस समय तालाब में तब्दील हो गए हैं। लेकिन बारिश ने यहाँ जल निकासी व्यवस्था की कलई खोल दी है। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जिनका ड्रेनेज सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा है।

इन देशों में हैं बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम

भारत से हटकर अगर हम उन देशों की बात करें जहां पर ड्रेनेज सिस्टम काफी अनोखा है। इसी कड़ी में जर्मन इंजीनियरों ने बारिश और बाढ़ से बचने के लिए ऐसी सड़कें बनाई है जो बारिश का पानी तुरंत सोख लेती है। इन सड़कों की सतह पर पानी टिकता ही नहीं बल्कि सीधा अंडरग्राउंड चला जाता है। इससे न तो सड़कें टूटती है और न ही जलभराव की समस्या होती है।

इसके अलावा, हांगकांग अपने समुद्री जल फ्लशिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। दरअसल, 1950 के दशक से हांगकांग के 80% से ज़्यादा घरों में शौचालय फ्लशिंग के लिए समुद्री जल का इस्तेमाल होता रहा है। इसके लिए एक अलग पाइपलाइन सिस्टम भी बनाया गया है। इसका फ़ायदा यह है कि नालियों पर दबाव भी कम होता है और लोगों के लिए पीने योग्य पानी की भी बचत होती है।

वेस्‍टवॅाटर रीसायकल में हासिल की महारत

अगर वेस्‍टवॅाटर रीसायकल की बात करें, तो इज़राइल और सिंगापुर इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। इज़राइल, जो 90% से ज़्यादा गंदे पानी को साफ़ करके खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल करता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वेस्‍टवॅाटर रीसायकल करने वाला देश है। वहीं दूसरी ओर, न्यूवाटर तकनीक का इस्तेमाल करके सिंगापुर ने अपने सीवेज सिस्टम को इतना साफ़ कर लिया है कि उसे फिर से पीने लायक बनाया जा सकता है।

