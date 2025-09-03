राष्ट्रपति डोनाल्ड के बेटे का हुआ काम तमाम, सूमो पहलवान से कुश्ती करना पड़ गया भारी!

Eric trump viral video: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड के बेटे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सूमो कुश्ती करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेट एरिक ट्रंप जापान यात्रा के दौरान सूमो कुशती के रिंग में कूद गए थे। । 41 वर्षीय एरिक ने दुनिया के सबसे ताकतवर सूमो पहलवान ‘योकेजुना’ के साथ अखाड़े में हाथ अजमाया था।

एरिक ट्रंप ने जापान में सूमो पहलवान से कुश्ती करते हुए अपना वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा-पूरी ताकत लगा दी लेकिन सूमो ने कुछ ही सेकेंड में काम तमाम कर दिया।