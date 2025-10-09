समुद्र के बीच में Whale के आकार वाला आइलेंड, छिपा रखा है 1,50,000 साल पुराना राज; वैज्ञानिकों को नहीं हो रहा विश्वास

Whale Shape Island: आज भी, समुद्र के नीचे कई रहस्य छिपे हैं, जो मानवता के लिए अन सुलझे सवाल. इन्हीं में से एक है लाइटहाउस रीफ, बेलीज़ का एक द्वीप समूह जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को, मुख्यतः अपने आकार के कारण, आकर्षित किया है. अंतरिक्ष से देखने पर, यह द्वीप एक व्हेल जैसा प्रतीत होता है और पृथ्वी के सबसे प्रसिद्ध समुद्री आश्चर्यों में से एक, ग्रेट ब्लू होल का घर है.

द्वीप में छिपे हुए हैं कई राज

लाइवसाइंस की रिपोर्ट के अनुसार यह द्वीप समूह ना सिर्फ अपने अनोखे आकार के कारण बल्कि अपने पानी में छिपे गहरे रहस्यों के कारण भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. अंतरिक्ष से देखने पर इस द्वीप का आकार बहुत सुंदर और रहस्यमय दोनों लगता है.

बता दें कि लाइटहाउस रीफ द्वीप बेलीज के तट से लगभग 50 मील दूर स्थित है. इस द्वीप के बीच में एक गहरा और अंधेरा पानी का छेद या सिंकहोल है और उसके चारों ओर उथली मूंगा चट्टानें हैं. इसका आकार तुरंत ही ध्यान खींचता है यह ऐसा लगता है मानो एक व्हेल मछली समुद्र से बाहर निकल रही हो और ग्रेट ब्लू होल उसका ब्लोहोल हो.

UNESCO विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल द्वीप

यह द्वीपसमूह 60 वर्ग मील में फैला है और बेलीज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम का हिस्सा है, जो यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल है. ऊपर से देखने पर, यह अद्भुत प्रवाल संरचना न केवल अपनी व्हेल जैसी आकृति के लिए, बल्कि इसके चारों ओर मौजूद जीवंत नीले-हरे पानी के लिए भी अद्भुत है. यह द्वीपसमूह न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपने इतिहास और समुद्री जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी खास है.

क्या है ग्रेट ब्लू होल?

ग्रेट ब्लू होल, एक विशाल, गोलाकार पानी के नीचे का छेद, लाइटहाउस रीफ का मुकुट रत्न है. 1,043 फीट चौड़ा और 407 फीट गहरा, यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सिंकहोल है. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह 1,50,000 साल पहले एक पानी के नीचे की गुफा के रूप में बना था. बाद में, पिछले हिमयुग के अंत में समुद्र का स्तर बढ़ने पर यह पानी से भर गया.

