दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें
Home > विज्ञान > दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें

दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें

Skeletons Gloucester Found: एक बेहद पुराने दुकान के नीचे 317 मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2025 11:17:59 AM IST

Skeletons found in Gloucester ( image credit- Cotswold Archaeology)
Skeletons found in Gloucester ( image credit- Cotswold Archaeology)

Skeletons found in Gloucester: ग्लूसेस्टर के एक पुराने डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे 317 इंसानी कंकाल मिले हैं. इस खोज ने सबको हैरत में डाल दिया है. इस पूरे मामले को लेकर ग्लूसेस्टरशायर विश्वविद्यालय (University of Gloucestershire) का बयान भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इस खोज से शहर के इतिहास के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि ये सभी कंकाल अच्छी स्थिति में हैं और कई सौ साल पुराने होने की आशंका जताई जा रही है.

क्यों हुई होगी लोगों की मौत? (Why would people have died?)

कॉट्सवॉल्ड पुरातत्व विभाग (Cotswold Archeology Department) के अनुसार, ये कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जो कभी यहां रहा करते थे और इनकी मौत के बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों की मृत्यु भूख या भुखमरी से हुई होगी. वैज्ञानिकों ने प्रत्येक कंकाल की आयु और लिंग का निर्धारण किया है ताकि वे अपनी खोज को आगे बढ़ा सकें. यह खोज प्राचीन काल में दफनाने की प्रथाओं और शहरी विकास के पैटर्न के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकती है.

क्या संकेत मिल रहे हैं? (What are the signals?)

कंकाल अलग-अलग परतों में पाए गए थे, जो समय के साथ कई बार दफनाने और उस स्थान के पुन: उपयोग का संकेत देते हैं. वैज्ञानिक इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि शहर के बीचों-बीच अवशेषों का जमा होना असामान्य है और इसकी और जांच की जानी चाहिए. इसके अलावा, इस खोज से ये भी जानकारी मिलने की उम्मीद है कि शहरों का विकास कैसे हुआ, जिससे पुराने स्थानों को बचाने और शहरों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.



वैज्ञानिकों का क्या कहना है? (What do the scientists say?)

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह जानकारी उन स्थानों को बचाने में भी मदद करेगी जो नए निर्माण के खतरे में हैं. कॉट्सवॉल्ड पुरातत्व के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी क्लिफ बेटमैन (Cliff Bateman) का कहना है कि ये सिर्फ़ हड्डियों के अवशेष नहीं हैं, बल्कि इंसानों की कहानियां हैं और हो सकता है कि हमारे पैरों के नीचे कोई संस्कृति छिपी हो.

अधिकारी बेटमैन क्या कहते हैं? (What does Officer Bateman say?)

अधिकारी बेटमैन का कहना है कि ग्लूसेस्टर में जब भी हम काम करते हैं, हमें कुछ नया मिलता है. इसकी जाँच के लिए वैज्ञानिकों ने रडार और 3D मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया. इस खोज से मिली जानकारी को पुराने सरकारी दस्तावेज़ों से जोड़कर ग्लूसेस्टर के सामाजिक इतिहास को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा. इसके अलावा, इन कंकालों से यह जानने में मदद मिलेगी कि प्राचीन काल में इंग्लैंड में लोगों का स्वास्थ्य और जीवन-मृत्यु दर कैसी थी.

यह भी पढ़ें :- 

भारत  ही नहीं इन मुल्कों में भी है हिंदी का जलवा, देशों का नाम जान चौड़ा हो जाएगा हर हिंदुस्तानी का सीना

Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग

Tags: ajab gajab newsbizarre newsSkeletons found in Gloucestertrending newsViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें
दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें
दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें
दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें