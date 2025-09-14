दुकान के अंदर दबे मिले 317 कंकाल से मचा हड़कंप, मंजर देख वैज्ञानिकों की फटी रह गईं आंखें

Skeletons found in Gloucester: ग्लूसेस्टर के एक पुराने डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे 317 इंसानी कंकाल मिले हैं. इस खोज ने सबको हैरत में डाल दिया है. इस पूरे मामले को लेकर ग्लूसेस्टरशायर विश्वविद्यालय (University of Gloucestershire) का बयान भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इस खोज से शहर के इतिहास के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि ये सभी कंकाल अच्छी स्थिति में हैं और कई सौ साल पुराने होने की आशंका जताई जा रही है.

क्यों हुई होगी लोगों की मौत? (Why would people have died?)

कॉट्सवॉल्ड पुरातत्व विभाग (Cotswold Archeology Department) के अनुसार, ये कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जो कभी यहां रहा करते थे और इनकी मौत के बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों की मृत्यु भूख या भुखमरी से हुई होगी. वैज्ञानिकों ने प्रत्येक कंकाल की आयु और लिंग का निर्धारण किया है ताकि वे अपनी खोज को आगे बढ़ा सकें. यह खोज प्राचीन काल में दफनाने की प्रथाओं और शहरी विकास के पैटर्न के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकती है.

क्या संकेत मिल रहे हैं? (What are the signals?)

कंकाल अलग-अलग परतों में पाए गए थे, जो समय के साथ कई बार दफनाने और उस स्थान के पुन: उपयोग का संकेत देते हैं. वैज्ञानिक इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि शहर के बीचों-बीच अवशेषों का जमा होना असामान्य है और इसकी और जांच की जानी चाहिए. इसके अलावा, इस खोज से ये भी जानकारी मिलने की उम्मीद है कि शहरों का विकास कैसे हुआ, जिससे पुराने स्थानों को बचाने और शहरों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.

Over 300 skeletons and medieval church found at Gloucester City Campus site – Archaeological excavations at the site of the City Campus for the University of Gloucestershire revealed a remarkable time in Gloucester’s history, uncovering Roman, medieval and post-medieval remains… pic.twitter.com/rP1BFJwTUB — ArchaeoHistories (@histories_arch) May 13, 2025







वैज्ञानिकों का क्या कहना है? (What do the scientists say?)

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह जानकारी उन स्थानों को बचाने में भी मदद करेगी जो नए निर्माण के खतरे में हैं. कॉट्सवॉल्ड पुरातत्व के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी क्लिफ बेटमैन (Cliff Bateman) का कहना है कि ये सिर्फ़ हड्डियों के अवशेष नहीं हैं, बल्कि इंसानों की कहानियां हैं और हो सकता है कि हमारे पैरों के नीचे कोई संस्कृति छिपी हो.

अधिकारी बेटमैन क्या कहते हैं? (What does Officer Bateman say?)

अधिकारी बेटमैन का कहना है कि ग्लूसेस्टर में जब भी हम काम करते हैं, हमें कुछ नया मिलता है. इसकी जाँच के लिए वैज्ञानिकों ने रडार और 3D मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया. इस खोज से मिली जानकारी को पुराने सरकारी दस्तावेज़ों से जोड़कर ग्लूसेस्टर के सामाजिक इतिहास को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा. इसके अलावा, इन कंकालों से यह जानने में मदद मिलेगी कि प्राचीन काल में इंग्लैंड में लोगों का स्वास्थ्य और जीवन-मृत्यु दर कैसी थी.

