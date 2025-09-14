Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग
Home > विदेश > Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग

Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग

London Protest: टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में लंदन की सड़कों पर एक लाख से ज्यादा लोग उतर आए हैं. बताया जा रहा है कि ये अप्रवासी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2025 8:26:38 AM IST

London Protest
London Protest

London Anti-Immigration Protest: शनिवार को लंदन के मध्य क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने एंटी एमिग्रेशन मार्च (Anti-immigration march) निकाला. जिसका नेतृत्व एंटी इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन (tommy robinson) द्वारा किया जा रहा है. इसको लेकर पुलिस का भी बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया है. यह विरोध प्रदर्शन ‘यूनाइट द किंगडम’ (Unite the Kingdom) मार्च के नाम से आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख 10 हजार लोगों ने भाग लिया था.

क्यों शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट? (Why did this protest start?)

रॉबिन्सन की रैली ‘स्टैंड अप टू रेसिज़्म’ (Stand Up to Racism) विरोध प्रदर्शन के साथ हुई, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने भाग लिया था. मेट्रोपॉलिटन पुलिस को दिन भर कई बार झड़पों को रोकने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने ‘यूनाइट द किंगडम’ रैली के प्रदर्शनकारियों को नो-प्रोटेस्ट ज़ोन में प्रवेश करने, पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़ने या विरोधी समूह के पास जाने से रोका. उग्र होती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. सुरक्षा उपकरण पहने अधिकारियों और घुड़सवार पुलिस की मदद से व्यवस्था को नियंत्रित किया गया.

रॉबिन्सन ने किया पोस्ट (Robinson posted)

वहीं, रॉबिन्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हम अपनी आजादी के लिए एकजुट होकर मध्य लंदन की सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं. इसमें लाखों लोग शामिल हैं. इस मार्च की शुरुआत ब्रिटेन में अप्रवासियों के होटलों के बाहर विरोध प्रदर्शन से हुई. इसमें शामिल लोगों ने यूनियन जैक और लाल-सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस झंडा लहराया. कुछ लोगों ने अमेरिकी और इजराइली झंडे भी दिखाए. कई प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ टोपियाँ भी पहन रखी थीं.

उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (British Prime Minister Keir Starmer) की आलोचना करते हुए नारे लगाए और ‘उन्हें घर भेजो’ जैसे संदेशों वाली तख्तियां भी दिखाईं. कुछ लोग अपने बच्चों को भी विरोध प्रदर्शन में लेकर आए. रैली में, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कंज़र्वेटिव नेता चार्ली किर्क (charlie kirk) की हाल ही में हुई हत्या पर भी शोक व्यक्त किया.

टॉमी रॉबिन्सन कौन हैं? (Who is Tommy Robinson?

टॉमी रॉबिन्सन (tommy robinson) का असली नाम स्टीफ़न याक्सली-लेनन (Stephen Yaxley-Lennon) है. उन्होंने इस मार्च को अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर पेश किया है. रॉबिन्सन खुद को एक पत्रकार बताते हैं जो सरकारी खामियों को उजागर करते हैं और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) जैसे प्रभावशाली लोगों को अपने समर्थकों में गिनते हैं. हालांकि, वह ब्रिटेन में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी अप्रवासी -विरोधी पार्टी (anti-immigrant party) और हाल के चुनावों में सबसे आगे रहने वाली रिफ़ॉर्म यूके (Reform UK) ने उनके आपराधिक मामलों के कारण उनसे दूरी बना ली है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन में इन दिनों प्रवास का मुद्दा बहुत चर्चा में है. देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बावजूद लोग इसी पर ध्यान दे रहे हैं. इस साल अब तक 28000 से ज्यादा लोग छोटी नावों से इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंचे हैं. सड़कों पर लाल- सफेद अंग्रेजी झंडे बढ़ गए हैं. समर्थक इसे देशभक्ति मानते हैं, जबकि विरोधी इसे विदेशी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें :- 

यूक्रेन जंग को रोकने के लिए Trump का नया प्लान, भारत के बाद इस देश पर 100% टैरिफ लगाने को कहा

नेपाल में सियासी उलटफेर के बीच PM मोदी का खास संदेश, जानिए पड़ोसी देश के लिए क्या बोले

Tags: Keir Starmerlondon anti-immigration protestLondon ProtestTommy RobinsonUK Protest
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग
Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग
Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग
Tommy Robinson कौन हैं? जिनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरे लाखों लोग