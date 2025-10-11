Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?
Home > विज्ञान > Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?

Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?

Moon ariel News: वैज्ञानिकों को संकेत मिले हैं कि चंद्रमा एरियल पर बर्फ की ऊपरी परत के नीचे विशाल महासागर मौजूद हो सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 11, 2025 9:33:15 PM IST

Ocean found on the Moon
Ocean found on the Moon

Ocean found on the Moon Ariel: हमारे सौरमंडल में कई ऐसे राज छिपे हुए हैं, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है. देश-दुनिया के वैज्ञानिक सालों से इस पर खोज कर रहे हैं. समय-समय पर उन्हें कई ऐसी चीजों का पता चला है, जिसे जान सभी के होश उड़ गए. अब इसी कड़ी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सौरमंडल पर यूरेनस ग्रह (Uranus) की उपग्रह चंद्रमा एरियल (Ariel) पर महासागर मौजूद हो सकता है. असल में वैज्ञानिकों को इस बात के संकेत मिले हैं.

रिपोर्ट्स की माने तो वैज्ञानिकों को संकेत मिले हैं कि चंद्रमा एरियल पर बर्फ की ऊपरी परत के नीचे विशाल महासागर मौजूद हो सकता है. यह महासागर लगभग 100 मील गहरा हो सकता है. 

क्या है पानी के पीछे का सच?

यूरेनस के एक उपग्रह, एरियल की सतह पर कई दरारें और फ्रैक्चर पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ये दरारें इस बात का संकेत हैं कि वहां कुछ आंतरिक गतिविधि थी. वैज्ञानिकों ने मॉडलिंग के माध्यम से इन संरचनाओं और भ्रंश (fault) रेखाओं की दिशा का अध्ययन किया है.

अध्ययन में पाया गया कि एरियल की कक्षा थोड़ी अण्डाकार थी, और गुरुत्वाकर्षण बर्फीले आवरण पर दबाव डाल सकता है, जिससे दरारें पड़ सकती हैं. यह अनुमान लगाया गया था कि यदि एरियल की कक्षा की ऊंचाई वक्रता के लगभग 0.04 गुना होती और अंदर पानी की एक मोटी परत होती, तो बर्फ पर दबाव इतना प्रबल हो सकता था कि वह चट्टान या बर्फ को तोड़ सके, जिससे पानी सतह पर आ सकता. 

नॉर्मल पटाखों से कितना अलग होते ग्रीन पटाखे, क्या इन्हें फोड़ने पर नहीं फैलता है प्रदूषण? जानिए

नमक और अमोनिया के मिले संकेत

वैज्ञानिकों को चंद्रमा एरियल की सतह पर अमोनिया यौगिकों (compounds) के अंश मिले हैं. ऊर्जावान कणों के प्रभाव में अमोनिया जल्दी से नष्ट हो जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि सतह पर मौजूद अमोनिया किसी नए स्रोत से आया है. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह आंतरिक तरल पानी से आता है. अमोनिया पानी के हिमांक को कम करता है, जिससे वह तरल अवस्था में बना रहता है। इसका मतलब है कि अगर एरियल में कोई महासागर है, तो वह शुद्ध पानी नहीं, बल्कि नमक और अमोनिया का मिश्रण हो सकता है.

चंद्रमा एरियल को लेकर वैज्ञानिकों का प्लान

वैज्ञानिकों के पास एरियल के उत्तरी छोर की अच्छी तस्वीरें नहीं हैं. इसलिए, वैज्ञानिक भविष्य के यूरेनस ऑर्बिटर और प्रोब मिशनों को उत्तरी छोर की तस्वीरें लेने की सलाह देते हैं, जिससे एरियल की संरचना को बेहतर ढंग से समझा जा सके. 

21 दिनों में 13 देशों का सफर: ये ट्रेन कराएगी सबसे लंबी यात्रा, मिलती हैं ये तमाम सुविधाएं

Tags: deep ocean under iceMoon arielmoon around UranusScience News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?
Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?
Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?
Science News: स्पेस में मिल गया पानी, 100 मील गहराई में छिपी है जिंदगी! जानें इस बार वैज्ञानिकों ने क्या खोज निकाला?