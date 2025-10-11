नॉर्मल पटाखों से कितना अलग होते ग्रीन पटाखे, क्या इन्हें फोड़ने पर नहीं फैलता है प्रदूषण? जानिए

Diwali 2025: दिवाली रोशनी का त्योहार है. इस दिन, हर कोई अपने घरों को रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाता है, मिठाइयाँ बाँटता है और पटाखे फोड़ता है। हालाँकि, वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण, लोग अब ग्रीन पटाखों का चुनाव कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है: क्या ग्रीन पटाखे सचमुच धुंआ-मुक्त होते हैं? आइए जानते हैं.

नॉर्मल पटाखों में अक्सर भारी धातुएँ और ऑक्सीकारक जैसे बेरियम नाइट्रेट, सीसा यौगिक, लिथियम लवण और अन्य पदार्थ होते हैं जो चटख रंग और तीव्र प्रभाव पैदा करते हैं. हालाँकि, ये पदार्थ जलने पर विषाक्त अवशेष भी छोड़ते हैं. हालाँकि,ग्रीन पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट जैसे कम प्रदूषणकारी ऑक्सीकारक और एल्युमीनियम की नियंत्रित मात्रा का उपयोग किया जाता है.

ग्रीन पटाखे क्या हैं?

ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में हानिकारक गैसों और सूक्ष्म कणों को लगभग 30 से 35% तक कम करते हैं. ग्रीन पटाखों में कम PM 2.5, PM 10 और धातु प्रदूषक होते हैं. हालाँकि, ये पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त नहीं हैं.

ऐसा माना जाता है कि ग्रीन पटाखे धुआँ नहीं छोड़ते, लेकिन यह सच नहीं है. ये धुआँ छोड़ते हैं, लेकिन अंतर यह है कि ग्रीन पटाखे धूल-रोधी और जल-रोधी तत्वों से बने होते हैं जो हवा में दिखाई देने वाले धुएँ और धूल को कम करते हैं.

नॉर्मल पटाखे काफी तेज़ आवाज़ करते हैं. हालाँकि, ग्रीन पटाखे नॉर्मल पटाखों की तुलना में कम शोर और शांत रहने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें?

असली ग्रीन पटाखों पर पहचान चिह्न होते हैं, आमतौर पर CSIR-NEERI का लोगो और एक QR कोड. आप कोड को स्कैन करके प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं. ग्रीन पटाखे तीन प्रकार के होते हैं: सेफ वॉटर रिलीज़र, सेफ थर्माइट क्रैकर, और सेफ मिनिमल एल्युमीनियम. प्रत्येक प्रकार पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में मदद करता है.

