Home > विज्ञान > NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है? कब तक कर सकते हैं आवेदन; यहां जानें- पूरी जानकारी

NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है? कब तक कर सकते हैं आवेदन; यहां जानें- पूरी जानकारी

NASA Deep Space Food Challenge: मंगल ग्रह पर जीवन को सुगम बनाने के लिए NASA ने एक इनोवेटिव सेल्फ-सस्टेनिंग किचन तैयार करने के लिए एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है. जिसका मकसद मंगल ग्रह की मिट्टी, रीसायकल की गई हवा और पानी को पौष्टिक खाने में बदलना है.

By: Sohail Rahman | Published: January 15, 2026 11:09:16 PM IST

NASA Deep Space Food Challenge
NASA Deep Space Food Challenge


NASA Deep Space Food Challenge: NASA का डीप स्पेस फ़ूड चैलेंज मंगल मिशन के लिए इनोवेटिव सेल्फ-सस्टेनिंग किचन की तलाश कर रहा है, जिसका मकसद मंगल ग्रह की मिट्टी, रीसायकल की गई हवा और पानी को पौष्टिक खाने में बदलना है. $750,000 के इनाम के साथ यह कॉन्टेस्ट दुनिया भर के लोगों को ऐसे फूड सिस्टम डेवलप करने के लिए बढ़ावा देता है जो लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा के दौरान क्रू की भलाई और आज़ादी सुनिश्चित करें.

You Might Be Interested In

NASA लगातार मंगल ग्रह पर कई मिशन कर रहा है, जिसमें एक सवाल जो सालों से बना हुआ है: “क्या लाल ग्रह पर जीवन संभव है?” खैर, इंसानियत की मंगल ग्रह की छलांग सिर्फ रॉकेट और रहने की जगहों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि एक थका देने वाले दिन के बाद एक अच्छे खाने जैसी बुनियादी चीज़ पर भी निर्भर है.

NASA ने सेल्फ सस्टेनिंग किचन बनाने की प्रतियोगिता शुरू की

NASA की इनोवेटर्स के लिए लेटेस्ट अपील ने मौजूदा स्पेस मिशन को देखने के हमारे नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया है. साइंस-फिक्शन राशन पैक को भूल जाइए. इस बार, NASA ने ऐसे सेल्फ-सस्टेनिंग किचन बनाने के लिए कहा है जो मंगल ग्रह की मिट्टी, रीसायकल की गई हवा और पानी को स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर डिश में बदल दें. एक बड़े इनाम के साथ यह चैलेंज दुनिया भर के शेफ़, आविष्कारकों और सपने देखने वालों को ज़ीरो ग्रेविटी में खेत से लेकर थाली तक खाने के बारे में फिर से सोचने के लिए इनवाइट करता है.

You Might Be Interested In

यह सिर्फ़ कॉस्मिक कुकिंग से कहीं ज़्यादा है; यह अकेलेपन में ज़िंदा रहने का एक ब्लूप्रिंट है, जो रोजाना की भूख की चुनौतियों को हल करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है.

‘क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं?’ भारतीय मूल की डॉ. निशा वर्मा ने दिया ऐसा जवाब; सुनकर पूरी दुनिया रह गई दंग

NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है?

NASA ने “डीप स्पेस फ़ूड चैलेंज: मार्स टू टेबल” शुरू किया, जो मंगल मिशन के लिए पूरे फूड सिस्टम के आइडिया के लिए $750,000 (6.75 करोड़ रुपये) के इनाम वाला एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट है. इसका फोकस ऐसे पूरे सेटअप डेवलप करने पर है जो मंगल ग्रह पर रहने की जगहों में पौष्टिक खाना उगाएं, प्रोसेस करें और परोसें, जो पृथ्वी से सप्लाई पर निर्भर न हों.

आर्टेमिस II के मून लूप के उलट जो पहले से पैक खाने का इस्तेमाल करता है, मंगल ग्रह की तीन साल की यात्रा के लिए लाखों किलोमीटर तक आत्मनिर्भरता की जरूरत होती है. यह चैलेंज शेफ़, स्टूडेंट्स और आम वैज्ञानिकों को ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए टारगेट करता है जो थर्मोडायनामिक्स, पोषक तत्वों की डेंसिटी और कचरे को मैनेज करें, साथ ही NASA की लाइफ-सपोर्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हों.

प्रतिभागी को क्या-क्या करना होगा?

जैसा कि NASA की ऑफिशियल साइट बताती है पार्टिसिपेंट्स को “मंगल ग्रह पर एक क्रू के लिए एक पूरा मील प्लान, साथ ही फ़ूड सिस्टम के कॉन्सेप्ट” बनाने होंगे.पहले स्पेस फूड में नरम ट्यूब से निचोड़कर खाने वाली चीजें होती थीं, लेकिन मंगल मिशन के लिए रीसायकल किए गए रिसोर्स से बने स्वादिष्ट खाने की ज़रूरत होगी, ताकि क्रू फिट और मोटिवेटेड रहें. प्रस्तावित सिस्टम का मकसद रीसायकल किए गए पानी और हवा को मंगल की लंबी रातों के लिए एक शानदार अनुभव में बदलना है.

कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई, 2026 तक खुला रहेगा. यह मंगल मिशन पृथ्वी पर भी विकास का वादा करता है. ये मंगल टेक्नोलॉजी असल दुनिया के समाधान का वादा करती हैं, जैसे कि अंटार्कटिक चौकियों या भारत के सूखे इलाकों में फसलें उगाना, जिससे ग्लोबल फ़ूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. NASA के अनुसार, यह चैलेंज मेथुसेला फाउंडेशन के साथ मिलकर चलाया जा रहा है और सितंबर 2026 में खत्म होगा, जब टीमें प्रोटोटाइप बना और टेस्ट कर लेंगी.

अपना एयरस्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे…ट्रंप की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी हुई ध्वस्त? ईरान के मामले में सहयोगी देश ने छोड़ा साथ

You Might Be Interested In
Tags: nasaNASA Deep Space Food ChallengeScience Newsself-sustaining kitchens for Mars
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026
NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है? कब तक कर सकते हैं आवेदन; यहां जानें- पूरी जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है? कब तक कर सकते हैं आवेदन; यहां जानें- पूरी जानकारी
NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है? कब तक कर सकते हैं आवेदन; यहां जानें- पूरी जानकारी
NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है? कब तक कर सकते हैं आवेदन; यहां जानें- पूरी जानकारी
NASA का डीप स्पेस फूड चैलेंज क्या है? कब तक कर सकते हैं आवेदन; यहां जानें- पूरी जानकारी