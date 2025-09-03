Home > विज्ञान > क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?

क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?

China Victory Day Parade: बुधवार को हर साल की तरह इस बार भी चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड (Victory Day Parade) का भव्य आयोजन किया गया, लेकिन क्या आपको इसके पीछे के इतिहास के बारे में पता है, अगर नहीं तो चलिए जानते हैं।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 3, 2025 19:39:45 IST

China Victory Day Parade
China Victory Day Parade

China Victory Day Parade: बुधवार को हर साल की तरह इस बार भी चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड (Victory Day Parade) का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के राष्ट्राअध्यक्ष भी शामिल हुए। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) , उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन (kim jong un), के अलावा पाक के सीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif), जैसे कई नेता शामिल थे।

विक्ट्री डे परेड में चीन ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत से भी वाकिफ कराया, जिसमें मिसाइलों से लेकर टैंक और फाइटर जैट्स भी शामिल रहे। जानकारों के मुताबिक विक्ट्री परेड चीन के इतिहास और शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। चीन की विक्ट्री डे परेड इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चीन (China) आखिर हर साल ये विक्ट्री परेड का आयोजन क्यों करता है? और इसके पीछे का क्या इतिहास है – तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं।

विक्ट्री परेड के पीछे का इतिहास

जानकारी के लिए बता दें कि चीन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) की समाप्ति पर जापान के आत्मसमर्पण की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। चीन हर साल 3 सितंबर को जापान पर विजय दिवस के तौर पर मनाता है। असल में चीन और जापान के बीच 1937 से 1945 तक भीषण युद्ध चला था, जिसे चीन-जापान युद्ध (Sino-Japanese War) कहा भी कहा जाता है। इतिहास की माने तो इस युद्ध में लाखों चीनी नागरिक और सैनिक मारे गए थे। 

1937 में जापान ने किया था चीन पर हमला

इस युद्ध की बात करें तो जापान ने वर्ष 1937 में चीन पर हमला किया था। जापानी सेना ने सबसे पहले चीनी शहर नानजिंग (Nanjing) पर हमला किया था, जहाँ एक भयानक नरसंहार (Terrible massacre) किया गया था, जिसे नानजिंग नरसंहार (Nanjing Massacre) भी कहा जाता है। यहाँ लाखों लोग मारे गए थे। इसके अलावा महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था।

दोनों देशों के बीच यह युद्ध लगभग 8 वर्षों तक चला, फिर वर्ष 1945 में जापान के आत्मसमर्पण (Surrender) के बाद इसका अंत हुआ। तभी से इस दिन को यादगार बनाने के लिए चीन में विजय परेड की परंपरा शुरू की गई, ताकि लोगों को उस संघर्ष और बलिदान की याद दिलाई जा सके।

विक्ट्री परेड, दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का जरिया

हालाँकि विजय परेड की शुरुआत जापान युद्ध के बाद हुई थी, लेकिन आज के समय में यह चीन की राजनीतिक और सैन्य शक्ति दिखाने का एक बड़ा माध्यम बन गया है।चीन अब इस आयोजन के ज़रिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है।

बारिश में भारत की सड़कें बन जाती हैं तालाब, वहीं इन देशों में सड़कें खुद सोख लेती हैं पानी, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर होती है…

Tags: China Japan WarChina Victory Day paradeForeign Leaders in ParadeNanjing MassacreWorld War II
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?
क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?
क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?
क्या है चीन की विक्ट्री डे परेड के पीछे का इतिहास, क्यों हर साल करता है इसका आयोजन?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?