Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के व्रत पर क्या खाएं, क्या न खाएं, जानें यहां
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के व्रत पर क्या खाएं, क्या न खाएं, जानें यहां

Shardiya Navratri 2025 Fasting Rules: शारदीय नवरात्र की शुरूआत हर्ष और उल्लास का प्रतीक है. साल 2025 में 22 सितंबर से नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है. ये नौ दिवसीय पर्व मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है. इस दौरान भक्त मां दुर्गा को खुश करने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं. तो आइए जानते हैं कि इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं?

Published: September 21, 2025

devi durga
devi durga

Shardiya Navratri Vrat: शारदीय नवरात्र की शुरूआत साल 2025 में 22 सितंबर से होने वाली है. इस पर्व पर मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान भक्त देवी दुर्गा को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा-पाठ भी करते हैं. व्रत के दौरान आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तो आइए जानते हैं क्या हैं वो नियम?

शारदीय नवरात्रि के व्रत में क्या खाएं (Shardiya Navratri 2025 ke vrat mei kya khayein)

फल: शारदीय नवरात्रि के व्रत में ताजे फल जैसे-सेब, केला, अनार, पपीता, अंगूर, तरबूज, संतरा और अमरूद खा सकते हैं.

सब्जियां: कुछ विशेष सब्जियां जैसे: आलू, शकरकंद, अरबी, कद्दू, लौकी, खीरा और कच्चा केला व्रत में खाया जा सकता है.

आटा: व्रत में सामान्य अनाज जैसे गेंहू और चावल नहीं खाया जाता है. पर आप इसकी जगह पर कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और समा के चावल को खा सकते हैं. इनसे आप पूड़ी, रोटी और खिचड़ी बना सकते हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स: नवरात्र के व्रत में आप दूध, दही, पनीर और घी का सेवन कर सकते हैं.

नमक कौन-सा खाएं: व्रत में आप सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं.

नवरात्र के व्रत में आप साबूदाना, काजू, मखाना, बादाम, मूंगफली और किशमिश का सेवन कर सकते हैं.

व्रत के दौरान क्या न खाएं? (Shardiya Navratri 2025 mei kya nahin khayen?)

अनाज और दालें: गेंहू, चावल, बेसन, सूजी, मैदा से बनी किसी भी चीज का सेवन व्रत में न करें.

लहसुन और प्याज: लहसुन और प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, तो व्रत के दौरान इसे खाने से बचना चाहिए.

मांस और शराब: नवरात्र के दौरान आपको मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए.

पैकेज्ड फूड का सेवन न करें: नवरात्र के दौरान बाजार में मिलने वाले चिप्स, पैकेट वाले जूस और अन्य प्रोसेस्ड फूड का सेवन बिल्कुल भी न करें. 

