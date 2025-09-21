Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि
Home > धर्म > Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि

Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि

Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: शारदीय नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का बहुत महत्व है. ये त्योहार पवित्रता और सुख-समृद्धि का प्रतीक है. अगर आप सही नियमों से कलश स्थापना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. तो आइए जानते हैं नवरात्रि पर कलश स्थापना करते समय नारियल को कैसे रखना चाहिए?

By: Shivi Bajpai | Published: September 21, 2025 9:14:48 AM IST

navratri 2025 kalash sthapan
navratri 2025 kalash sthapan

Shardiya Navratri 2025 kalash Sthapana: नवरात्रि के दौरान कलश पर नारियल रखना हिंदू धर्म में एक अत्यंत पूजनीय अनुष्ठान है. ये पवित्रता और सुख-समृद्धि का प्रतीक है. शास्त्रों के अनुसार अगर कलश स्थापना की जाए और भक्तों को आध्यात्मिक लाभ, सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद मिलता है. हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व है. इस दिन मां दुर्गा की उपासना की जाती है. इस दौरान घर-घर में कलश स्थापना करना देवी मां को आमंत्रित किया जाता है. शास्त्रों के अनुसार, कलश ब्रह्मंड का प्रतीक है और उसके ऊपर नारियल रखना समृद्धि, शक्ति का प्रतीक है. 

नारियल रखने का महत्व

नारियल को ‘श्रीफल’ भी कहा जाता है. इसे माता को अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य और सुख-समृद्धि का वास होता है. कलश पर रखें नारियल देवी के सिर का प्रतीक माना जाता है. 

कलश पर नारियल रखने के नियम 

साफ और अखंड नारियल का प्रयोग करें: टूटा, फूटा या जला हुआ नारियल माता को अर्पित नहीं करना चाहिए.

लाल या पीले कपड़े में नारियल लपेटें: नारियल को स्वच्छ कपड़े में लपेटकर उस पर मौली (लाल धागा) बांधे

कलश में गंगाजल भरें: गंगाजल या शुद्ध जल में सुपारी, अक्षत (चावल), सिक्का और पंचरत्न डालकर ही नारियल को स्थापित करें

आम या अशोक के पत्तों का प्रयोग करें: नारियल रखने से पहले कलश के मुंह पर पांच या सात पत्ते सजाना बहुत शुभ माना जाता है.

दिशा का रखें ध्यान: कलश को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखकर ही नारियल को स्थापित करें.

Shardiya Navratri 2025: 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, जानें पहले दिन जौ उगाने की विधि

नारियल की स्थापना कैसे करें?

सबसे पहले घर के मंदिर को शुद्ध कर लें. स्वच्छ आसन बिछाकर मिट्टी या धातु का कलश रखें. उसमें जल भरकर सुपारी, चावल और सिक्का डालें. कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल के कपड़े या मौली को लपेटकर स्थापित करें. अंत में मां देवी से प्रार्थना करें. ये परंपरा नौ देवियों के आगमन का प्रतीक है.

Navratri Bhog for 9 days: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को कौन-सी चीजों का लगाना चाहिए भोग, जानें यहां

Tags: maa durgamaa durga ki pujashardiya navratri 2025shardiya navratri kalash sthapana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि
Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि
Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि
Shardiya Navratri 2025 Kalash Sthapana: नवरात्रि में कलश पर नारियल रखने के क्या नियम होते हैं? जानें स्थापना विधि