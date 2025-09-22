Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन इस आरती से मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद
Shardiya Navratri 2025 Day 1: शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री को समर्पित है. धार्मिक मान्यताएं के अनुसार इस दिन देवी की उपासना करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है. साथ ही ये जीवन में शुभता का आगमन होता है. इस दिन को और भी शुभ बनाने के लिए आइए देवी की आरती करते हैं जो इस प्रकार हैं.

By: Shivi Bajpai | Last Updated: September 22, 2025 7:01:50 AM IST

Shardiya Navrati 2025 Maa Shailputri: शारदीय नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय पूजा-पाठ और व्रत करने से मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहती है. इस दिन कलश स्थापना के बाद देवी मां की आरती की जाती है, जिससे पूजा का पूरा फल मिलता है.

।।मां दुर्गा की आरती।।

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।

तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव री।।

जय अम्बे गौरी,…।

मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृगमद को।

उज्ज्वल से दोउ नैना, चंद्रबदन नीको।।

जय अम्बे गौरी,…।

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै।

रक्तपुष्प गल माला, कंठन पर साजै।।

जय अम्बे गौरी,…।

केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्परधारी।

सुर-नर मुनिजन सेवत, तिनके दुःखहारी।।

जय अम्बे गौरी,…।

कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती।

कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति।।

जय अम्बे गौरी,…।

शुम्भ निशुम्भ बिडारे, महिषासुर घाती।

धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती।।

जय अम्बे गौरी,…।

चण्ड-मुण्ड संहारे, शौणित बीज हरे।

मधु कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे।।

जय अम्बे गौरी,…।

ब्रह्माणी, रुद्राणी, तुम कमला रानी।

आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी।।

जय अम्बे गौरी,…।

चौंसठ योगिनि मंगल गावैं, नृत्य करत भैरू।

बाजत ताल मृदंगा, अरू बाजत डमरू।।

जय अम्बे गौरी,…।

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता।

भक्तन की दुःख हरता, सुख सम्पत्ति करता।।

जय अम्बे गौरी,…।

भुजा चार अति शोभित, खड्ग खप्परधारी।

मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी।।

जय अम्बे गौरी,…।

कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती।

श्री मालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योति।।

जय अम्बे गौरी,…।

अम्बेजी की आरती जो कोई नर गावै।

कहत शिवानंद स्वामी, सुख-सम्पत्ति पावै।।

जय अम्बे गौरी,…।

