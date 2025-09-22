Navratri Special: नवदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, छिपा है रहस्य, जानें हर देवी का महत्व
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिन और नवदुर्गा के 9 रूप हर महिला के जीवन की अलग-अलग भूमिका और ताकत को दिखाते हैं. शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हमें मासूमियत, सीखने की लगन, साहस, मातृत्व, संयम और सफलता की प्रेरणा देती हैं. इस नवरात्रि जानिए हर देवी के महत्व और महिलाओं की जिंदगी में उनके इन रूपों का मतलब.

By: Shraddha Pandey | Published: September 22, 2025 12:25:32 AM IST

Goddess Durga

Feminine Power 9 Durga: नवरात्रि का त्योहार (Navratri Ka tyohar) सिर्फ पूजा और उत्सव का नाम नहीं है. यह महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों और उनके अंदर छिपी शक्ति का प्रतीक भी है. नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ रूपों- नवदुर्गा की पूजा की जाती है, जो हर महिला के जीवन की अलग भूमिका और यात्रा को दर्शाते हैं. हर रूप में सीख और शक्ति छिपी है, जो हमें जीवन और आत्म-ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है.

1. शैलपुत्री: पुत्री का रूप

शैलपुत्री पर्वतों की बेटी हैं. यह रूप हर लड़की की पहली भूमिका, यानी पुत्री बनने का प्रतीक है. वह बैल पर सवार हैं और हाथ में त्रिशूल और कमल लिए हैं. उनकी मासूमियत और शक्ति यह दर्शाती है कि हर लड़की में जन्म से ही एक खोजने वाली आत्मा और संभावनाएं छुपी होती हैं. पर्वत की स्थिरता और जड़ता उन्हें जीवन में मजबूती देती है.

2. ब्रह्मचारिणी: विद्यार्थी का रूप

ब्रह्मचारिणी ज्ञान और सीखने के वर्षों का प्रतीक हैं. यह रूप दर्शाता है कि अनुशासन, समर्पण और धैर्य से ही शक्ति विकसित होती है. जैसे एक छात्रा अध्ययन में खुद को समर्पित करती है, वैसे ही यह रूप हमें बताता है कि आंतरिक शक्ति धैर्य और लगन से आती है.

3. चंद्रघंटा: साहसी और निडर महिला

चंद्रघंटा रूप साहस और निडरता का प्रतीक है. यह दिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस होना जरूरी है.

4. कुष्मांडा: सर्जनात्मक शक्ति

कुष्मांडा सृजन और नई शुरुआत का रूप हैं. यह हमें सिखाती हैं कि जीवन में रचनात्मकता और उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए.

5. स्कंदमाता: मातृत्व और देखभाल

स्कंदमाता मातृत्व का प्रतीक हैं. यह रूप यह सिखाता है कि किसी के पालन-पोषण और देखभाल में भी शक्ति छुपी होती है.

6. कात्यायनी: संघर्ष और पराक्रम

कात्यायनी वह शक्ति हैं जो बुराई और कठिनाइयों से लड़ती हैं. यह दिखाती हैं कि जीवन में संघर्षों का सामना करना और दृढ़ रहना आवश्यक है.

7. कालरात्रि: अंधकार पर विजय

कालरात्रि अंधकार और डर पर विजय का रूप हैं. यह हमें बताती हैं कि भय पर काबू पाना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना जरूरी है.

8. महागौरी: शुद्धता और संयम

महागौरी शुद्धता और संयम का प्रतीक हैं. यह दिखाती हैं कि जीवन में शांति, संतुलन और नैतिकता बनाए रखना जरूरी है.

9. सिद्धिदात्री: सफलता और पूर्णता

सिद्धिदात्री वह शक्ति हैं जो ज्ञान, सफलता और पूर्णता प्रदान करती हैं. यह रूप हमें यह सिखाता है कि मेहनत और धैर्य के बाद सफलता अवश्य मिलती है.

