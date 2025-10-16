Video: सिकंदर, संत और एक सुई का किस्सा…प्रेमानंद महाराज जी ने मनुष्य के अंत को लेकर कही बड़ी बात, सुन खुल जाएंगी आपकी आंखें

Parmanand Maharaj Ji Video: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिससे उनके अनुयायी बेहद चिंतित थे. हालांकि, इस दौरान भी सोशल मीडिया पर उनकी कई रीलें देखी जा रही हैं, जिनमें वे जीवन के सच्चे मूल्यों को साझा कर रहे हैं. अब, इन्हीं रीलों में से एक में वे इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में क्या लेकर जाता है. इस दौरान उन्होंने सिकंदर से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया.



प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि , कितना भी कमा लो मरोगे चवनी नहीं जाएगी – एक रुपया साथ नहीं जाएगा कितने भी यार मित्र मान लो कोई साथ नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा कि, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा .

सिकंदर, संतों और एक सुई का किस्सा

प्रेमानंद महाराज जी सिकंदर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि, वो बहुत पराक्रमी योद्धा और यशस्वी और विजय श्री को प्राप्त था, जिधर से निकल जाता उधर विजय श्री उसके चरण चूमती थी.

किसी दिन वो मतवाला हो कर के जा रहा था तभी कुछ संतों ने देखा. तो संत जो है वो नाचने लगे वाह सिकंदर आया बहुत बलवान हो तुम वीर हो योद्धा हो – तो अपनी प्रशंसा सुन वो रुका. तो संतों ने कहा हम लोग गरीब हैं – कभी-कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीलने के काम में आती है, तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो….

ये सुई ले जाना और हमें परलोक में दे देना आप इतना काम करना… तो सिकंदर ने कहा ये कैसी बात करते हो मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा…

संतों ने दिखाया सिकंदर को आईना

तो संत बोले बस तेरे को ये समझना है…ये जो हजारों की खोपड़िया काट रहा है अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है. सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में … एक सुई भी यहां ले नहीं ले जाएगा …किसके लिए कर रहा है?

तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे… तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जिससे सब लोग जानें ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर कर जा रहा है तो कुछ हाथ में नहीं है, कोई साथ नहीं है.

प्रेमानंद महाराज जी का संदेश; सबका मंगल करेगा राधा नाम, कुछ भी चला जाए पर राधा नाम नहीं जाएगा

प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थय कैसा है?

हाल के दिनों में, सोशल मीडिया पर वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं व्याप्त थीं। यह अटकलें तब शुरू हुईं जब एक वीडियो सामने आया जिसमें उनका चेहरा सूजा हुआ और लाल दिखाई दे रहा था, जिससे भक्तों में चिंता फैल गई.

श्री हित राधा केलि कुंज परिकर श्रीधाम वृंदावन ने एक औपचारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि प्रेमानंद महाराज स्वस्थ हैं और अपनी दिनचर्या जारी रखे हुए हैं. हालांकि, उनकी नियमित सुबह की सैर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं. प्रशासन ने लोगों से संत के स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया है.

मान, मोह और अहंकार का त्याग करो,प्रेमानंद जी महाराज की पुरानी वीडियो वायरल.