मान, मोह और अहंकार का त्याग करो,प्रेमानंद जी महाराज की पुरानी वीडियो वायरल.

क्या कहा प्रेमानंद जी ने वीडियो में?

Premanand ji maharaj: महाराज जी ने बताया कि जीवन में तीन चीजों का त्याग करना है. मान, मोह और अहंकार. उन्होंने कहा कि ये तीनों तभी त्याग हो जायेंगे जब प्रभु की कृपा हो जाएगी. वास्तविक पूछो तो तुम त्याग नहीं कर पाओगे, आस- पास इतने डंडे लगा दिए जायेंगे कि अपने आप को अनुभव में आने लगा कि हम सबसे छोटे हैं , हर प्रयास निष्फल कर दिया जायेगा; जितना तुम मान चाहोगे उतना ही तुम्हारा अपमान करवा दिया जायेगा.जहां-जहां तुम मोह करोगे उसी मोह का नाश कर दिया जायेगा, प्रभु कृपालु हैं, और जितना तुम अहंकार करोगे उतने नीचे झुका के रौंद देंगे, समर्थ डॉक्टर हैं; शरण में होने के बाद ये मत सोचो की मांगों मद हटने के बाद ही रस मिलेगा, तो वो मांगो मद कैसे हटेगा, हटाना हो हटा देना न हटाना न हटाना, अपनी जो बात वो ऐसी है; मान लिए हटाना है तो उनसे बता देना है की हटा दो, सुनते हैं की आपके मार्ग ने परेशानी की बांधा है, हटा देना है आपको. उन्होंने ने आगे कहा कि हम तो जैसे हैं वैसे आपके हैं देखो कितना आनंद आता है. हमारे पास हटाने और करने का सामर्थ्य नहीं है, यह सामर्थ्य होता तो फिर आपके पास क्या था ? एक चीज हमको केवल करनी है – उनसे अलग नहीं होना हैं. याद उनकी भूल जाये ये समझौता नहीं होगा, की अब याद करवाना हो तो करवा लेना न करवाना हो तो न करवाना. ये अभी स्थिति नहीं है, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी न, तो ऐसा संतो ने कहा है, मैं राम का भजन नहीं करता तो फिर राम मेरा भजन करते हैं. वो स्थिति अलग है अपनी स्थिति से समझौता नहीं करना है क्योंकि अपने समझौता कर लेंगे तो खिसक जायेंगे दूसरी जगह, सुमिरन में समझौता नहीं होगा.