क्या आपको पता है प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम? संत की कहानी है दिलचस्प

Premanand Ji Maharaj Real Name: वृंदावन वाले संत प्रेमानंद जी महाराज का सोशल मीडिया पर हर दिन नया वीडियो वायरल होता है. इन वीडियोज में प्रेमानंद जी अपनी वाणी से वचन और धर्म की राह पर चलने की सलाह देते हैं. प्रेमानंद जी के वचनों ने कईयों के जीवन में सुधार किया है, शायद यही वजह है कि बीते कुछ समय में प्रेमानंद जी महाराज को हर कोई पहचानने लग गया है. संत भी अक्सर अपने वचनों और प्रवचनों के बीच अपनी जिंदगी और सेहत पर बात करते रहते हैं. जहां उन्होंने कई बार बताया है कि कैसे उन्होंने घर छोड़ा, वाराणसी पहुंचे और वहां सन्यासी बनकर रहने लगे. लेकिन, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम क्या है.

प्रेमानंद जी महाराज का नाम क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेमानंद जी का जन्म कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. परिवार ने उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था यानी प्रेमानंद जी का असली नाम यह है. वहीं, उनकी माता का नाम श्रीमती रामा तो पिता का नाम शंभू पांडे है. बता दें, प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी ने भी सन्यांस लिया था और उनके घर का माहौल बचपन से ही भक्तिमय था. जिसका असर उनपर भी पढ़ा. संत जब 5वीं क्लास में थे तो उन्होंने गीता पाठ करना शुरू कर दिया था.

13 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बने थे प्रेमानंद जी महाराज!

रिपोर्ट्स की मानें तो प्रेमानंद जी महाराज ने महज 13 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बनने का फैसला लिया था. इसके बाद उन्होंने अपना घर और परिवार छोड़ दिया था और सन्यासी का जीवन बीताने लगे. कहा जाता है कि संन्यास जीवन की शुरुआत के समय प्रेमानंद जी महाराज का ब्रह्मचारी नाम आरयन ब्रह्मचारी रखा गया था. हालांकि,यह बातें कितनी सही हैं और कितनी नहीं इसपर प्रेमानंद जी महाराज या उनके किसी शिष्य ने ऑफिशियली सही की जानकारी नहीं दी है.

