कितनी सच है प्रेमानंद जी महाराज की बात? कैसे बिताई जवानी वायरल Video में लगा पता

Premanad ji 20 years old video: वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनके प्रवचनों की वीडियो अक्सर ही सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. कई लोग उनके प्रवचनों से सीख लेते हैं और धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं. हाल ही में प्रेमानंद जी का एक 20 साल पुराना वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें यह पता लग रहा है कि संत की जवानी कैसे बीती है.
कैसे बीती है प्रेमानंद जी महाराज की जवानी?
प्रेमानंद जी महाराज का 20 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज की उम्र काफी कम है और वह जवानी के दिनों में भी पहाड़ियों पर बैठे राधा नाम का भजन कर रहे हैं. प्रेमानंद जी महाराज के भजन में इतना रस है कि कई लोग उनके आस-पास पहाड़ी पर ही बैठे हैं और राधा रानी के नाम का आनंद ले रहे हैं.
हालांकि, प्रेमानंद महाराज शरीर पर पतला-सा सफेद और पीला चोला ओढ़े बैठे अपने भजन में इतने खोए हैं कि उन्हें नहीं पता लग रहा है कि आस-पास उनके कौन मौजूद है और कौन नहीं.
प्रेमानंद जी का 20 साल पुराना वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में वृंदावन के संत और राधा रानी के भक्त प्रेमानंद जी महाराज को देख लोग हैरान हो रहे हैं और कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं. एक यूजर ने संत का 20 साल पुराना वीडियो देख लिखा, प्रेमानंद महाराज ने सही कहा था उनके पास न रहने का ठिकाना था और न खाने को कुछ…बस ऐसे ही जिंदगी बीत गई. वहीं, दूसरे ने लिखा, प्रेमानंद महाराज का तप देख लगता कि उन्हें चलाने वाले सिर्फ ईश्वर हैं.
ये भी पढ़ें: जलाकर या दफनाकर? Premanand Ji महाराज ने अपने अंतिम संस्कार पर की ऐसी बात
प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी हैं खराब
बता दें, प्रेमानंद महाराज यह खुद बता चुके हैं कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं और वह डायलिसिस पर हैं. प्रेमानंद जी महाराज के कितने ही भक्तों ने उन्हें किडनी देने की बात कही है, लेकिन संत ने हर किसी को मना कर दिया है. प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि जब तक उनकी जिंदगी के दिन हैं वह उतने ही दिन संसार में रहेंगे. वहीं, जिस दिन वह खत्म होंगे तो कोई उन्हें यहां रोक नहीं पाएगा.
ये भी पढ़ें: प्रेमानंद जी महाराज की अनमोल वचन; कैसे अकेलापन बनता है परमात्मा से जुड़ने का मार्ग